Vikarier till våren/sommaren 2026
2026-01-01
Vi söker vikarier till våren/sommaren 2026.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt hemma hos brukaren och ger stöd med både omvårdnad och serviceinsatser.
Personlig omvårdnad: Hjälpa till med hygien, påklädning och måltider.
Aktiviteter och social samvaro: Bidra till en meningsfull dag genom promenader, samtal och aktiviteter.
Du som söker
Vi söker dig som har fyllt 18 år. Vi ser gärna att du studerar till eller är utbildad undersköterska, barnskötare, skötare, fritidsledare eller annan utbildning inom omvårdnad. Har du tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete genom arbete eller praktik är det meriterande.
Eftersom arbetet innefattar mycket kommunikation och dokumentation krävs det att du har en god förmåga att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket.
För att trivas i jobbet ser vi att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att stötta individer i deras vardag. Du är flexibel, ansvarsfull och har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Om anställningen
Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Helanders Hemtjänst vår/sommar 2026
Arbetet i vår verksamhet bedrivs 7-22 mån-sön vilket innebär oregelbundna arbetstider såsom på kvällar samt helger
Vi tar emot ansökan endast via mail. Välkommen med din ansökan (cv & personligt brev) senast den 31 mars.
Vi rekryterar fortlöpande,vi ser gärna att du kan börja arbeta under våren så att du känner dig trygg och säker innan sommaren,så vänta inte med din ansökan.
Helanders Hemtjänst begär in utdrag ur belastningsregister för den som ska erbjudas anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: helanders@hemtjanstteamet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helanders Hemtjänstteam
311 36 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniela helander helanders@hemtjanstteamet.se 0768696447 Jobbnummer
