Vikarier till Stöd och service och Vård och omsorg
Skellefteå kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå
2025-09-06
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där varje insats betyder något på riktigt? Som vikarie hos oss får du vara med och skapa trygghet, glädje och gemenskap i människors vardag. Oavsett om det handlar om äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning eller arbete med barn och unga - här gör du skillnad varje dag.
DIN ROLLSom vikarie inom Vård och omsorg kan dina arbetsdagar se väldigt olika ut beroende på var behovet finns. Du kan till exempel arbeta i hemtjänst eller på ett vård- och omsorgsboende och stötta äldre personer med både praktiska sysslor och personlig omvårdnad. Du kan vara den som skapar trygghet under natten i Nattpatrullen eller den som rycker ut när trygghetslarmet går.
Som vikarie inom Stöd och service är du ett stöd för personer med funktionsnedsättning i vardagen och på fritiden. Du kan arbeta i gruppbostad, servicebostad eller daglig verksamhet och bidra till att skapa trygghet och delaktighet i människors liv. I korttidshem eller fritidsverksamhet får du möjlighet att arbeta nära barn och unga, där din insats gör stor skillnad både för dem och för deras familjer. Som personlig assistent utgår du från individens behov och önskemål för att skapa en så självständig och meningsfull vardag som möjligt. Du kan även stötta personer med psykisk ohälsa inom socialpsykiatrin, där arbetet handlar om allt från att etablera rutiner till att främja sociala kontakter. Dessutom kan du som ledsagare eller avlösare bidra till en rikare fritid för den enskilde samtidigt som du erbjuder avlastning för närstående.
Oavsett uppdrag handlar jobbet om samma sak: att finnas där för andra människor så att de kan leva sina liv på bästa sätt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHETDu är en person som människor känner sig trygga med. Du har en stabil grund att stå på även när tempot är högt eller när oväntade situationer uppstår. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och behåller ett gott humör när det behövs som mest.
Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar aktivt och visar hänsyn. Det märks att du bryr dig - och det gör stor skillnad för dem du möter. Du är samarbetsorienterad och prestigelös, anpassar dig efter olika behov och hittar lösningar som fungerar för alla. Hos oss är det alltid laget före jaget.
Det är en fördel om du har utbildning eller erfarenhet från vård och omsorg, socialt arbete eller pedagogisk verksamhet. Kunskap i TAKK eller teckenspråk är också meriterande.
Du behöver:
• ha god fysisk förmåga - jobbet kan vara fysiskt krävande
• kunna prata och skriva på svenska - för att dokumentera och kommunicera med både kollegor och brukare
För jobb inom personlig assistans eller barn- och ungdomsverksamhet krävs utdrag ur belastningsregistret ("Arbete med barn med funktionsnedsättning"). Beställ det i god tid via polisens hemsida (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/).
DIN NYA ARBETSPLATSSkellefteå är en kommun i förändring - och det märks. Här jobbar vi med framtidstro, samarbete och ett stort hjärta. Som vikarie blir du en viktig del av ett arbetslag där vi stöttar varandra lika mycket som vi stöttar dem vi är till för. Du får ett självständigt jobb med stor variation, där du utvecklas tillsammans med kollegor som brinner för att göra skillnad. Här är varje arbetsdag meningsfull - och varje insats räknas.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hösten 2025/2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Kontakt
HR-partner
Camilla Berglund 0910-73 50 00 Jobbnummer
9495835