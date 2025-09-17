Vikarier till personlig assistans Degerfors
Degerfors Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Degerfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Degerfors
2025-09-17
, Karlskoga
, Lekeberg
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Degerfors Kommun i Degerfors
Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län där skogsbygd möter slättlandskap. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare och tillhör Örebro län men ligger i de båda landskapen Värmland och Närke. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 700 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Läs mer på www.degerfors.se
Har du ett genuint intresse av att hjälpa andra människor i deras vardag?
Hår har du chansen att hjälpa till och stötta en annan människa i dennes vardag.
Vi söker nu 5 vikarier som kan tänka sig jobba på flertalet arbetsplatser i Degerfors Kommun som personlig assistent.
Registerutdrag från polisen kan kommas att krävas in.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Hjälpa till och stötta individen i dennes vardag, i allt som beskrivs i dennes genomförandeplan. Bildschema kan förekomma, samt andra fysiska typer av hjälpmedel.
Medicin-hantering.Kvalifikationer
Du ska vara över 18 år, med fördel utbildning inom vård och/eller barn- och fritids eller pedagogisk utbildning.
Körkort och egen bil är prioriterade.
ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1385933". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors kommun
(org.nr 212000-1934) Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Vikarier LSS Kontakt
t.f. enhetschef
Petra Sjöström petra.sjostrom@degerfors.se 058648402 Jobbnummer
9513728