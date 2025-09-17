Vikarier till personlig assistans Degerfors

Degerfors Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Degerfors
2025-09-17


Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län där skogsbygd möter slättlandskap. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare och tillhör Örebro län men ligger i de båda landskapen Värmland och Närke. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 700 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Läs mer på www.degerfors.se

Har du ett genuint intresse av att hjälpa andra människor i deras vardag?
Hår har du chansen att hjälpa till och stötta en annan människa i dennes vardag.
Vi söker nu 5 vikarier som kan tänka sig jobba på flertalet arbetsplatser i Degerfors Kommun som personlig assistent.
Registerutdrag från polisen kan kommas att krävas in.

Publiceringsdatum
2025-09-17

Arbetsuppgifter
Hjälpa till och stötta individen i dennes vardag, i allt som beskrivs i dennes genomförandeplan. Bildschema kan förekomma, samt andra fysiska typer av hjälpmedel.
Medicin-hantering.

Kvalifikationer
Du ska vara över 18 år, med fördel utbildning inom vård och/eller barn- och fritids eller pedagogisk utbildning.
Körkort och egen bil är prioriterade.

ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1385933".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Degerfors kommun (org.nr 212000-1934)

Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Vikarier LSS

Kontakt
t.f. enhetschef
Petra Sjöström
petra.sjostrom@degerfors.se
058648402

Jobbnummer
9513728

