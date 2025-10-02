Vikarier till grundskola och fritidshem
2025-10-02
Sugen på händelserika och meningsfulla arbetsdagar? Nu har du chansen. Vi söker vikarier till grundskolan och fritidshemmen, där det finns ett stort behov just nu. Om du trivs med att jobba med barn och unga är det här ett jobb med gränslösa möjligheter att både ha roligt och utvecklas. DIN ROLL Som vikarie kan du ha varierande roller beroende på var behoven finns och var du hamnar. På fritidshem blir du en del av ett arbetslag där kollegorna samarbetar för att tillsammans skapa trygga och kreativa miljöer för elever i olika åldrar. Du hjälper till i det pedagogiska arbetet och är ett stöd i elevernas sociala utveckling. På grundskolan kan du antingen vikariera som lärare och genomföra lektioner, eller som skolassistent alternativt barn- och ungdomsassistent där du stöttar enskilda elever eller mindre grupper i deras vardag på skolan. DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET Först och främst söker vi dig som trivs med att arbeta med barn och unga för att bidra till deras utveckling. Självklart är det en extra merit om du har pedagogisk utbildning eller tidigare erfarenheter av liknande uppdrag, men det är inget krav faktiskt. Så länge du är engagerad, ansvarstagande och flexibel tänker vi att du kommer kunna samarbeta med dina kollegor och göra ett bra jobb för eleverna.
Som vikarie är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i nya situationer och är en trygg vuxenförebild som skapar en lugn miljö i de grupper du arbetar. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För att arbeta inom skola och fritidshem behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret, som du beställer på polisen.se. DIN NYA ARBETSPLATS Som du säkert vet har Skellefteå utvecklats snabbt de senaste åren och det påverkar naturligtvis även oss som jobbar inom Skellefteå kommun. Totalt har vi ungefär 35 grundskolor och 40 fritidshem, där samtliga medarbetare tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Vi vill att varje barn och elev ska få de verktyg de behöver för att växa, lära och hitta sin plats - både i nutid och framtid. Med andra ord kommer du till en oerhört spännande arbetsplats, där det inte finns några gränser för hur du kan utvecklas. BRA ATT VETA Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Ersättning
Enligt avtal.
