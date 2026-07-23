Vikarier till Funktionsstöd
Säffle Kommun / Vårdarjobb / Säffle Visa alla vårdarjobb i Säffle
2026-07-23
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Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Ett jobb med hjärta, omtanke och mening
Vill du vara med och göra verklig skillnad för människor varje dag? Som vikarie inom Funktionsstöd får du möjlighet att bidra med stöd, trygghet och engagemang i en verksamhet där varje insats är betydelsefull. Här blir du en viktig del av människors vardag och utveckling.
Inom Funktionsstöd finns grupp- och servicebostäder enligt LSS, ett särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning samt ett boendestödsteam som ger stöd i individens eget hem. Verksamheten omfattar även dagliga verksamheter enligt LSS och korttidstillsyn för barn och unga med funktionsnedsättning.
Som vikarie arbetar du som stödsassistent, stödbiträde eller boendestödjare. Arbetet är varierande och utvecklande och ger dig möjlighet att möta människor med olika behov, erfarenheter och förutsättningar. Tillsammans med brukaren verkar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd utifrån varje persons behov, förmågor och önskemål. Du fungerar som ett stöd i vardagen och hjälper bland annat till med personlig omvårdnad, medicinering, hushållssysslor och fritidsaktiviteter. Stödet kan variera från motiverande samtal och pedagogisk vägledning till mer omfattande omsorgsinsatser.
Du arbetar nära brukarna och bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull vardag. Dokumentation är en naturlig del av arbetet och sker enligt verksamhetens rutiner.Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år och som har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
För att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera i verksamhetens system krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du kan arbeta varierande arbetstider, dag, kväll, natt och helg
Det är meriterande om du har utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, stödpedagogik eller annan likvärdig utbildning är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning eller inom liknande verksamhet ses också som en fördel. B-körkort är meriterande eftersom man ofta kör brukare på aktiviteter och jobb.
Vi söker dig
Som person är du ansvarstagande, lyhörd och trygg i mötet med andra människor. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan ta egna initiativ och anpassa dig till förändrade situationer. Eftersom arbetsuppgifter och brukarnas behov kan variera från dag till dag behöver du vara flexibel och ha ett professionellt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Bemanningsenheten
Bemanningsenheten ansvarar för korttidsvikariat inom Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder möjligheter att arbeta inom bland annat Funktionsstöd, Vård och Omsorg, förskola, skola och kostenhet.
Som vikarie blir du bokad utifrån verksamheternas behov. Arbetet innebär stor variation då du får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser runt om i kommunen.
Arbetsplatserna finns både i centrala Säffle och på landsbygden. Körkort och tillgång till bil är därför en fördel.
Du har ingen fast placering utan kan komma att arbeta inom flera olika verksamheter.
Vi förväntar oss att du är en god ambassadör för Säffle kommun och bidrar till ett professionellt och respektfullt bemötande i alla situationer.
Introduktion och utbildning
För arbete inom Socialförvaltningen krävs att du genomgår en utbildning inom läkemedelshantering och omvårdnad samt blir godkänd på ett avslutande test för medicindelegering. Utbildningen anordnas av oss innan du börjar arbeta.
Rekryteringsprocess
Ansökningarna hanteras löpande. De kandidater som går vidare i processen kontaktas via telefon eller e-post och bjuds in till en intervju. Under intervjun ställer vi kompetensbaserade frågor om utbildning och arbetslivserfarenhet, och vi kommer även att efterfråga referenser. Vi kommer att begära in ett belastningsregister, så ha gärna ett redo om du blir kallad på intervju.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten eller om arbetet inom Bemanningsenheten är du välkommen att kontakta:
Nina Karlsson
E-postadress: nina.karlsson@saffle.se
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett viktigt arbete där du gör skillnad för människor varje dag!
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Säffle Kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
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661 30 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Bemanningsenheten Kontakt
Nina Karlsson 0533-681530 Jobbnummer
10009961