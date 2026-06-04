Vikarier till Fleninge och Pålsjö förskolor

Fleninge Förskola AB / Barnskötarjobb / Helsingborg
2026-06-04


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Pålsjö Montessori Förskola och Fleninge Förskola söker timvikarier för längre eller kortare vikariat.
Vi ser helst att du är utbildad barnskötare och har erfarenhet av arbete i förskola men vi välkomnar även ansökningar från er som har arbetat i många år i förskola.
Vi kommer endast att beakta ansökningar som är relevanta för tjänsten.
Till din ansökan bifogar du ditt CV, eventuella betyg och examen och ett kort personligt brev.
Vi kommer att ha intervjuer löpande under ansökningstiden så vänta inte med ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: ansokan@fleningeforskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat".

Arbetsgivare
Fleninge Förskola AB (org.nr 556729-2155)
Magnerupsvägen 24 (visa karta)
252 77  HELSINGBORG

Jobbnummer
9947746

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