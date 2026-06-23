Vikarier till elevhem Riksgymnasiet
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-06-23
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Vill du engagera dig för ungdomar och deras utveckling mitt i livet? På Riksgymnasiet får ungdomar med rörelsehinder möjlighet att växa, formas och förbereda sig för ett självständigt vuxenliv utifrån sina egna förutsättningar. För elever med lång resväg finns Riksgymnasiets elevhem, som drivs av den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni. Nu söker vi dig som vill vikariera på elevhemmet under höstterminen 2026.
Din roll
I rollen som habiliteringsassistent blir du en del av en engagerad arbetsgrupp, där många har lång erfarenhet och ett stort hjärta för målgruppen. Du stöttar ungdomarna i deras vardag så att de får en positiv, innehållsrik och utvecklande gymnasietid.
I rollen ingår bland annat att:
Hjälpa till med omvårdnad och vardagliga rutiner
Stötta ungdomarna i att ta hand om sin hälsa och sitt välmående
Vara ett socialt stöd och en trygg samtalspartner
Bidra till små och stora stunder – från vardagliga rutiner till förberedelser inför studentbal och framtidsdrömmar
Vi erbjuder två deltidsvikariat under höstterminen 2026, med möjlighet till förlängning till juni 2027. Du som vill kan även söka timvikariat, utifrån verksamhetens behov och din tillgänglighet. Oavsett anställningsform blir du en viktig del av ungdomarnas vardag och stöttar dem i praktiska och sociala moment.
Vem söker vi
Vi söker dig som vill arbeta nära ungdomar och som kan möta deras behov med lugn, lyhördhet och respekt. Du vill bidra till deras utveckling mot ett självständigt vuxenliv och tror på ungas förmåga att växa när de får rätt förutsättningar. Eftersom ungdomarna behöver stöd i de flesta moment i vardagen behöver du ha förmåga att möta både sociala och fysiska behov.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Utbildning på minst gymnasial nivå, gärna inom vård och omsorg, barn och fritid, pedagogik eller socialt arbete
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Erfarenhet av människonära arbete, gärna inom omvårdnad
Erfarenhet av att möta personer med autismspektrumtillstånd/NPF
Meriterande:
Kunskap och erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), samt lågaffektivt bemötande
Riksgymnasiets elevhem
Riksgymnasiet består av tre delar: gymnasieskola, elevhem och habilitering.
Elevhemmet ligger i Storås Ängar, Angered, nära natur och med gångavstånd till centrum och skola. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för ungdomarna att klara skolan och samtidigt få en aktiv, rolig och utvecklande fritid under sina gymnasieår. På elevhemmet får ungdomarna stöd av habiliteringsassistenter dygnet runt: morgnar, kvällar, helger och lov. Tillsammans stöttar vi dem i att ta ansvar för sig själva, sin fritid och sin boendemiljö.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer påbörjas efter 1 augusti.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: Riksgymnasiet Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Kultivatorgatan 6 (visa karta
)
424 65 GÖTEBORG Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke elevhem Riksgymnasiet Kontakt
Verksamhetschef
Charlotte Gustafsson maria.charlotte.gustafsson@brackediakoni.se 031-3320601 Jobbnummer
9975950