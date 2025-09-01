Vikarier till bemanningsenheten
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strängnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strängnäs
2025-09-01
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Bemanningsenhet i Strängnäs
Är du nyfiken och flexibel? Trivs du med att möta människor och vill ha ett händelserikt och varierande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik? Då kan uppdraget som vikarie hos oss vara något för dig!
Strängnäs kommuns Bemanningsenhet söker vikarier till våra särskilda boenden (äldreboenden), till hemtjänsten och till larm- och nattpatrullen. Att jobba som vikarie passar dig som är lyhörd, driven och som trivs med att möta människor. Du är lugn och ditt bemötande och positiva sätt gör att du har lätt att skapa goda relationer både med brukare, anhöriga och kollegor. Du är flexibel och uppskattar ett händelserikt och varierande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik.
Våra brukare, oavsett om de bor på särskilt boende eller i det egna hemmet, har behov av hjälp i vardagen och det kan t.ex. innebära personlig omvårdnad och hygien, matlagning, städ, tvätt, handla eller vara ute - allt utifrån brukarnas önskemål.
Behovet av vikarier i våra verksamheter kan variera och urvalet sker därav utefter behovet. Som vikarie hos oss arbetar du vid behov, med timlön, och avtalet omfattar avtalade arbetstillfällen och tider. Ett nytt anställningsförhållande påbörjas varje gång du arbetar ett nytt arbetspass.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Arbetar du på något av våra fina särskilda boenden så hjälper du våra brukare på plats på boendet med sådant som de behöver stöd med på daglig basis. Stor del av arbetet utför du enskilt tillsammans med brukaren, men du har kollegor på plats och tillsammans fördelar ni vad som behöver göras under arbetspasset.
Inom hemtjänsten så arbetar du med våra brukare i deras egna hem och stöttar dem med de uppgifter de har fått beviljade. Under ditt arbetspass så går, cyklar eller kör du bil mellan brukarnas hem. Besöken ute i hemmen gör du oftast själv men du ingår i ett arbetslag.
Dokumentation ingår i arbetet och dina arbetstider varierar mellan dag, kväll och helg. Vi söker även nattpersonal till några av våra enheter. För att vara aktuell för anställning behöver du kunna ta dig till och från arbetet, även på kvällar och helger utan att alltid vara beroende av lokaltrafiken. Detta är särskilt viktigt när det kommer till arbete i våra boenden utanför centrala Strängnäs, t ex Vansö, Åkers Styckebruk och Mariefred. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• fyllt 18 år.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• vana att använda IT som ett stöd i vardagen eftersom viss dokumentation och schemaläggning görs i våra system.
För att kunna arbeta inom hemtjänsten är det också viktigt att du kan cykla.
Vi ser det som meriterande om du har:
• utbildning inom omvårdnad.
• tidigare erfarenhet av arbete inom vården.
• B-körkort samt körvana (om du vill arbeta inom hemtjänsten/larm- och nattpatrullen).
Vid arbete inom hemtjänsten så behöver du vara förberedd på att husdjur kan finnas i våra brukares hem.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Vi vill att du delar kommunens värdegrund: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. En positiv inställning till arbetet och ett stort intresse av att arbeta med människor är grunden för att du ska trivas hos oss. Du är öppen, lyhörd och har lätt att samarbeta med andra. Hos oss är ingen dag den andra lik och du trivs med variation och kan lätt ställa om ifall oförutsedda händelser sker i arbetet.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är en attraktiv tillväxtkommun med drygt 39 000 invånare i hjärtat av Mälardalen. Vi har bra kommunikationer. Härifrån är det knappa 50 minuters resväg med tåg till Stockholm, och än mycket närmare till exempelvis Eskilstuna. Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. I Strängnäs kommun arbetar drygt 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Strängnäs kommun rökfri arbetstid.
För arbete med barn och ungdom ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
I samband med att du har sökt arbete hos oss och för att vi ska kunna hantera din ansökan, behandlar Strängnäs kommun dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vad detta innebär via vår hemsida; https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "246/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet Kontakt
Samordnare
Viktoria Jansson Viktoria.jansson@strangnas.se 0152-297 41 Jobbnummer
9484168