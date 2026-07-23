Vikarier till Barn och Utbildningsförvaltningen
Säffle Kommun / Pedagogjobb / Säffle Visa alla pedagogjobb i Säffle
2026-07-23
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Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Vill du göra skillnad i barns och elevers vardag?
Vi söker engagerade vikarier till förskola, fritidshem och grundskola i Säffle kommun. Hos oss står barnens nyfikenhet, trygghet och utveckling i centrum. Genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, digitalisering och tillgängliga lärmiljöer arbetar vi för att ge varje barn de bästa förutsättningarna att lyckas.
Som vikarie hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och tror att mångfald bidrar till en starkare verksamhet och bättre förutsättningar för våra barn och elever.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som vikarie är du en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa en trygg, lärorik och positiv miljö för barn och elever. Du arbetar när ordinarie personal är frånvarande och har möjlighet att arbeta inom en eller flera verksamheter utifrån din kompetens och ditt intresse.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och verksamhet, men gemensamt är att du stöttar barn och elever i deras utveckling och lärande. Du samarbetar med kollegor, möter vårdnadshavare och bidrar till att skapa en trygg och välfungerande vardag där barnens bästa alltid står i fokus.
Om Bemanningsenheten
Bemanningsenheten tillsätter vikarier inom förskola, skola, kostenhet, funktionsstöd samt vård och omsorg. Som timvikarie arbetar du utifrån verksamheternas behov på olika arbetsplatser i Säffle kommun. Du registrerar själv din tillgänglighet och behöver vara flexibel för att kunna ta arbetspass med kort varsel. Vi söker dig som är en god ambassadör för Säffle kommun och som bidrar till ett professionellt och respektfullt bemötande. När man jobbar som vikarie inom Barn och Utbildningsförvaltningen jobbar man som Förskollärare, Fritidspedagog el lärare, behörig eller obehörig, men även som Barnskötare och Elevassistent. Man kan ha flera befattningar och ökar då på jobbmöjligheterna.
Du har ingen fast placering utan kan komma att arbeta inom flera olika verksamheter.Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Har du utbildning eller erfarenhet inom förskola, skola eller annan pedagogisk verksamhet är det ett plus, men det är inget krav. Även du som studerar till ett pedagogiskt yrke är varmt välkommen att söka. Vi värdesätter framför allt din personliga lämplighet, ditt engagemang och din vilja att bidra till en trygg och utvecklande miljö för barn och elever. B-körkort och tillgång till bil är också meriterande eftersom våra verksamheter även finns på landsbygden.
Arbetet innebär stor variation då du får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser runt om i kommunen både i centrala Säffle men även på landsbygden.
Rekryteringsprocess
Ansökningarna hanteras löpande. De kandidater som går vidare i processen kontaktas via telefon eller e-post och bjuds in till en intervju. Under intervjun ställer vi kompetensbaserade frågor om utbildning och arbetslivserfarenhet, och vi kommer även att efterfråga referenser. Vi kommer att begära in ett belastningsregister, så ha gärna ett redo om du blir kallad på intervju.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten eller om arbetet inom Bemanningsenheten är du välkommen att kontakta:
Nina Karlsson
E-postadress: nina.karlsson@saffle.se
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Säffle Kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Bemanningsenheten Kontakt
Nina Karlsson 0533-681530 Jobbnummer
10010144