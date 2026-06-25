Vikarier till aktiv ung man.
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2026-06-25
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Falköping.
Jag är en medelålders man som söker en timvikarierande personlig assistent som kan tänka sig att jobba hos någon som är som Emil i Lönneberga fast i vuxen form. Jag har humor och gillar hyss. Jag behöver hjälp med bl. a. kommunikation, en del personlig omvårdnad, sköta mitt hem, matlagning mm. Jag behöver även stöd i daglig verksamhet samt på fritiden av en personlig assistent. Mina intressen är t ex. att plocka svamp och samla skrot, olika spel samt att umgås med vänner och min familj. Jag är djurvän och tycker särskilt mycket om katter och hundar, så du får inte vara pälsallergisk
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Vi söker dig som: är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen Anställningsformen är behovsanställning, med möjlighet till fast rad. Löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Kundansvarig
Åsa Häkänen Wisjö asa.wisjo@sarnmark.se Jobbnummer
9979074