Vikarier sökes vid behov till man i Rättvik
Akria Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Rättvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Rättvik
2025-10-08
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akria Personlig Assistans AB i Rättvik
, Leksand
, Mora
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Presentation om kunden
En levnadsglad man i 30 års åldern som bor i centrala Rättvik.
Han har en cp skada och har assistans från morgon till kväll. Han tycker om att ta promenader, lyssna på musik och gå på hockey.
Tjänsten
Nu söker vi vikarier som kan hoppa in, när ordinare personal är sjuk. Vi ser gärna att du kan hoppa in vid kort varsel, då vi måste kunna säkerhetställa bemaningen för våra kunder. Publiceringsdatum2025-10-08Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att aktivt arbeta för att kunden ska få en tillfredsställande tillvaro. Du kommer jobba utifrån kundens behov och rutiner.
Du har hög arbetsmoral, ansvarskänsla samt en vilja och intresse att utvecklas i arbetet. Du bör behärska svenska i både tal och skrift.
Inte vara päls allergisk då hund finns i hemmet. Erfarenheter
Vi ser gärna att du som söker gärna har erfarenhet som personlig assistent. Då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi lägga stor vikt kring personligheten.
Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Företagsinformation
Vi på Akria personlig assistans erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akria Personlig Assistans AB
(org.nr 559218-6521) Kontakt
Sofia Rosin Sofia.rosin@akria.se Jobbnummer
9546684