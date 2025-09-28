Vikarier sökes till Malmö stads grundskolor
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-09-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252258 Publiceringsdatum2025-09-28Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta extra som timavlönad vikarie i våra verksamheter. Vi erbjuder dig ett flexibelt och omväxlande arbete, ta chansen att bli en del av Grundskoleförvaltningens Vikariebank.
Vid arbete som lärarvikarie kommer du att ersätta ordinarie personal vid behov. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av självständig undervisning mot en eller flera klasser utifrån en upprättad planering, vilket kan komma att följas av ett efterarbete. Du arbetar för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
Vid arbete som elevassistent kommer dina arbetsuppgifter huvudsakligen att bestå av arbete med en elev eller en barngrupp under deras skoldag vid såväl lektioner, raster eller om det förekommer utflykter.
Du arbetar i ett nära samarbete med skolans lärare där arbetet förekommer i både klassrum och fritidshem.Kvalifikationer
För att bli aktuell som lärarvikarie är det ett krav att du har en pågående eller avslutad högskoleutbildning mot, företrädesvis, en pedagogisk utbildning. Vi ser gärna att du som är lärarstuderande kombinerar dina studier tillsammans med arbetet i Vikariebanken. Det är meriterande om du har någon annan tidigare erfarenhet av att arbeta med barn eller unga samt om du har erfarenhet av att arbeta som lärare.
För att bli aktuell som elevassistent är det ett krav att du har en fullföljd och godkänd gymnasieutbildning, meriterande är barn- och fritidsprogrammet alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms motsvarande. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn eller unga, det är meriterande om du har mer än två års erfarenhet. Har du någon vidareutbildning såsom barnskötare eller elevassistent ser vi det som meriterande. Vi ser även det som meriterande om du erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov.
För dig som matchar kvalifikationerna kommer personlighetstest användas som en del av urvalsprocessen. Testet skickas ut efter sista ansökningsdag och ska vara utfört inom tre dagar. Testresultaten kommer vara en del av helhetsbedömningen av dig som kandidat.
Du som söker har även ett genuint intresse för människor! Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta samt har ett serviceinriktat förhållningssätt. Flexibilitet, initiativförmåga och förmåga att möta nya miljöer och människor är en förutsättning för att du ska trivas och lyckas i uppdraget.
För att kunna utföra uppdraget är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
En grundförutsättning för att få arbeta inom pedagogisk verksamhet är ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. Se nedan länk under "övrig information" var du skickar efter utdraget. På grund av periodvis långa handläggningstider rekommenderar vi att du söker utdraget omgående för att kunna söka tjänsten. Du ska minst kunna arbeta fyra heldagar á åtta timmar eller sex halvdagar á fyra timmar per månad för att vara aktuell som vikarie via Vikariebanken.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Timavlönad
Antal tjänster: ca 50
Tillträde: Enligt överenskommelse
För att ansöka till Grundskolans Vikariebank och vara aktuell i vår rekryteringsprocess krävs följande:
• Bifoga intyg/betyg/examen av dina studier i PDF-format där samtliga uppgifter är synliga. Skärmdumpar/screenshots är inte godtagbara.
• Bifoga ditt digitala belastningsregister i PDF-format alternativt ett foto på ett giltigt utdrag ur belastningsregistret enligt skollagen där samtliga uppgifter är synliga. Vi ser gärna att utdraget är högst 6 månader gammalt. Är utdraget äldre än 1 år är det inte giltigt.
• I ansökan ska du bifoga 2 referenter från olika arbetsplatser (endast namn, befattning och e-postadress). Referenten måste vara en chef alternativt samordnare eller VFU-handledare. E-postadressen till din referent ska vara kopplad till arbetsplatsens. Har du tidigare varit anställd i Malmö stad är en referent därifrån obligatorisk.
Vi vill informera om att samtlig information är ett krav för att vara fortsatt aktuell i vår rekryteringsprocess. Om något saknas bedöms din ansökan som ofullständig.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Kontaktperson för detta jobb
Vikariebanken Grundskoleförvaltningen, Malmö Stadvikariebanken.grundskola@malmo.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9529751