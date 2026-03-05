Vikarier och sommarvikarier sökes till uppdrag utanför Perstorp
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.
Vill du bli en av oss?
Sommarvikarier som personlig assistent sökes (v. 27-33)
Vi söker nu en sommarvikarie som personlig assistent till en man i 40-årsåldern med ett stort intresse för idrott och musik.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i vardagen och hjälpa till med både praktiska sysslor och aktiviteter. Arbetet innebär att finnas där som stöd i det dagliga livet och bidra till en trygg, fungerande och meningsfull vardag.
Om dig
Vi söker dig som är en positiv och engagerad person som trivs med att arbeta nära andra människor. Du behöver vara ansvarstagande, pålitlig och ha lätt för att samarbeta.
Vi ser gärna att du:
Har humor och en positiv inställning
Är ordningsam och strukturerad
Har ett stort hjärta och ett genuint intresse för människor
Det är meriterande om du också gillar:
Musik
Idrott
Matlagning
Personlig lämplighet är mycket viktig och vi lägger stor vikt vid att du och brukaren trivs tillsammans.
Period: Sommarvikariat vecka 27-33
Omfattning: ca 75 %
Arbetstider: enligt schema (kan inkludera kvällar och helger)
Start: vecka 27
Låter detta som något för dig? Möjligheter till vikariepass kommer att finnas under våren.
Skicka gärna in din ansökan med en kort presentation av dig själv. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
