Vikarier i Yrkesspår med Sfi, dag och kväll
Merit Utbildning Malmö AB / Pedagogjobb / Helsingborg Visa alla pedagogjobb i Helsingborg
2026-01-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Merit Utbildning Malmö AB i Helsingborg
, Landskrona
, Lomma
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du jobba innovativt med svenska för invandrare med yrkesinriktning? Tycker du om att samarbeta och samverka? Då har du hittat rätt! Merit driver Yrkesspår med sfi på uppdrag av Helsingborgs stad, inriktning service och lager/logistik/transport. På Merit arbetar sfi-lärare, yrkeslärare och språkcoacher tillsammans runt deltagarna.
Vi söker dig som kan vikariera och vill hitta olika kreativa lösningar för att ge deltagarna en individanpassad utbildning där de förbereder sig för sitt jobbmål.
God digital kompetens samt erfarenhet från restaurang/hotell/handel/lokalvård eller lager/logistik/transport är meriterande. Många av våra deltagare arbetar dagtid och därför söker vi dig som kan vara på plats kvällstid 2-4 gånger i veckan i Helsingborg.
Vi söker dig som är:
nyskapande, proaktiv, öppen och har ett stort driv
intresserad av att arbeta flexibelt med nya arbetssätt med till exempel digital lärplattform och med metoder som utgår från riktigt deltagarinflytande
intresserad av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete, att arbeta i ett team med andra och att lära med och av andra
tillgänglig för kvällsundervisning i Helsingborg två-fyra gånger i veckan.
Är du intresserad av tjänsten, men är mitt i dina universitetsstudier? Ingen fara, skicka in din ansökan ändå. Vi är intresserade av olika tjänstgöringsgrader!
Merit AB är ett växande utbildnings- och coachningsföretag som drivs av pedagoger. Merit finns till för deltagarna. Vi arbetar med kompetensförsörjning tillsammans med arbetsgivare och utbildningar. Våra insatser håller hög kvalitet med effektiva metoder med starkt resultatfokus. På Merit är teamkänslan stark och det finns en mångfald av kompetenser bland personal och deltagare. Välkommen till en kreativ, rolig och stolt arbetsplats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7077195-1797131". Arbetsgivare Merit Utbildning Malmö AB
(org.nr 556717-4817), https://jobb.meritutbildning.com
Prästgatan 8 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Merit utbildning Jobbnummer
9693116