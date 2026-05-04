Vikarier höstterminen 2026 till förskolan i Kävlinge kommun
Vill du göra skillnad i barns vardag? Bli vikarie hos oss!
Brinner du för att arbeta med barn och följa deras utveckling? Vi söker vikarier som vill bidra till en trygg, stimulerande och lärorik miljö i våra förskolor.
Som vikarie får du möjlighet att möta många barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi värdesätter din förmåga att vara flexibel, social och trygg i olika situationer.

Arbetsuppgifter
Vara delaktig i den dagliga verksamheten och skapa en trygg atmosfär.
Delta i det pedagogiska arbetet och inspirera barnen i deras lärande.
Hantera stressiga situationer med lugn och professionalism.
Vi söker dig som
Det är meriterande om du har barnskötarutbildning.
Har erfarenhet av att arbeta med barn.
Har avslutat SFI D-nivå om svenska inte är ditt modersmål.
Det är bra om du har körkort - enligt vår policy ska du kunna ta dig till arbetsplatsen inom 45 minuter vid korttidsvikariat.
Vi erbjuder
Möjlighet till både korta och längre vikariat under vårterminen 2026.
En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad varje dag.
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan idag! Vi kommer att be om ett utdrag ur Polisens Belastningsregister vid anställning. Observera att du behöver visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Styrning och stöd, HR, Bemanningsenheten Kontakt
Facklig representant nås via kundtjänst 046-739000 Jobbnummer
9887856