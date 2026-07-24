Vikarie vid behov-Västerås
Blå Assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-24
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Jag söker personliga assistenter som kan och vill arbeta som timvikarie.
För att jobba och trivas i arbetet med mig måste du:
Vara en trygg person med mycket humor åt det lite galna hållet, det hjälper när du ska jobba med mig men även kunna vara seriös då det krävs, du ska helst även vara en lyhörd person.
Kunna hoppa in med kort varsel, Kunna vara spontan, det är ett plus om du har motor och/eller bil intresse.
Tycka om att delta i sociala sammanhang, Tala och skriva svenska flytande, vara ansvarsfull och noga med att passa tider, vara rökfri, du måste även kunna känna dig bekväm med att assistera vid intima bestyr när så behövs.
Eftersom en del lyft ingår är det viktigt att du har någorlunda bra fysik.
Du som söker ska helst vara mellan 22-35 år.
Vill du vara en del av mitt gäng, tveka inte, sök omgående.
Jag är en kille som bor i Västerås & jag är medlem i Blå Assistans eftersom jag vill ha en självvald & självstyrd assistans. Blå Assistans åtar sig att vara arbetsgivare för mina assistenter medan jag själv väljer vilka jag vill att de ska anställa. Jag schemalägger min assistans & bestämmer över assistenternas arbetsinnehåll. Min anordnare strävar efter att både medlemmar, assistenter & administrativ personal ska ha den kompetens som deras arbetsuppgifter kräver.
Blå Assistans är en rikstäckande ideell förening som drivs i kooperativ form sedan år 1994. Kooperativet anordnar personlig assistans i enlighet med LSS intentioner, den lag som ger personer med funktionsnedsättning "rätt att leva som andra". Personlig assistent är serviceyrket som stödjer en person med funktionsnedsättning att leva det liv han/hon själv vill leva.
I din anställning ingår det att delta i utbildningar som påkallas av arbetsgivaren.
För att läsa om personuppgiftsbehandling när du söker arbete hos oss tryck på följande länk: https://www.blåassistans.se/wp-content/uploads/2019/01/Personuppgiftsbehandling-ansökning-PA-1805.pdf
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- & rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@blaa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Västerås 208". Arbetsgivare Blå Assistans
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås Kontakt
Assistanssamordnare
Tina Lyrot tina@blaa.se 044-7815155 Jobbnummer
10011323