Vikarie VBU, anpassade gymnasieskolan
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Gymnasielärarjobb / Ludvika Visa alla gymnasielärarjobb i Ludvika
2025-12-11
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu i Ludvika
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 250 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida.
Vi söker nu dig som är intresserad av att komma till oss och arbeta med våra ungdomar på den anpassade gymnasieskolan. Vi ser gärna sökande i olika åldrar. Här på VBU finns det två klasser och din uppgift blir att tillsammans med ansvarig lärare bidra till att eleverna får en god utbildning. Våra elever läser det individuella programmet och läser därför ämnesområden. Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
• Du ska vara ett stöd för elevernas olika behov som är kopplade till skolans ansvar.
• Hjälpa till med anpassningen av undervisningen utifrån enskilda elevers behov.
• Arbeta med att stimulera elevernas utveckling och lärande.
• Stretching och omvårdnadsuppgifter ingår också i arbetet. Kvalifikationer
Du har adekvat erfarenhet för tjänsten och utbildning på lägst gymnasienivå, gärna med inriktning mot barn och ungdomar. Du som söker måste visa stor förmåga att driva saker framåt, vara självgående och ta egna initiativ utifrån vad som krävs i stunden, för att på bästa sätt stötta läraren och vägleda eleven. Det är viktigt att du är trygg i dig själv så att du kan hantera olika elevers personligheter och uttryck. Du är flexibel och kan anpassa ditt agerande efter situationen och olika behov som uppstår. Du kan samarbeta med kollegor och elever.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi hoppas även att du har en vilja att lära dig det som du behöver.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med NPF
Kunskaper i AKK.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en timanställning vi behov.
Vi begär även utdrag ur belastningsregistret.
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 6/4 2025. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Kontakt
Daniel Grenehag
Rektor anpassade gymnasieskolan
0240 - 667789daniel.grenehag@vbu.ludvika.se
Sveriges Lärare Expeditionen
Facklig representant
0240-86758 Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
(org.nr 222000-0802), http://www.vbu.se/utbildning_gymnasium Arbetsplats
VBU Jobbnummer
9639761