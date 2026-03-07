Vikarie undersköterska Familjeläkarna Storvretens Vårdcentral
Familjeläkarna Storvretens Vårdcentral söker vikarierande undersköterska till vår hemsjukvård och mottagningsarbete. Vi erbjuder en varm, lärande och teamorienterad arbetsplats där du får möjlighet att bidra till patientnära vård och verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2026-03-07Om företaget
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Familjeläkarna Storvreten är en väletablerad vårdcentral i Tumba med cirka 8000 listade patienter. Här arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete. Mottagningen omfattar även BVC och labb. Vårt hemsjukvårdsteam består av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som tillsammans säkerställer högkvalitativ vård i patienternas hem.Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande undersköterska arbetar du både i hemsjukvården och vid behov på mottagningen. Arbetsuppgifterna kan inkludera:
omvårdnad och grundläggande omhändertagande av patienter i hemmet
hjälp med medicinadministration enligt ordination
vårdrelaterade observationer och rapportering till ansvarig sjuksköterska
stöd och vägledning till patienter och anhöriga
samverkan i team med sjuksköterskor, läkare och andra professioner
deltagande i dokumentation och uppföljning enligt verksamhetens rutiner
Vi söker dig som
är undersköterska med relevant utbildning och erfarenhet
har vana av eller intresse för hemsjukvård (meriterande men inte ett krav)
kan arbeta självständigt samt i team och har god samarbetsförmåga
är trygg, lyhörd och har ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienter och närstående
har god kommunikativ förmåga och ansvarskänsla
behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
ett flexibelt och omväxlande arbete i ett engagerat team
sommarvikariat och fortlöpande kortare vikariat vid behov och enligt överenskommelse
en inkluderande arbetsplats med fokus på lärande och utveckling
handledning och stöd av erfarna sjuksköterskor och kollegor
Övrig information
Intervjuer och urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan snarast möjligt. Vi undanber oss vänligt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av jobbannonser.
Familjeläkarna arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare. Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att skapa trygg och nära vård för våra patienter. Så ansöker du
