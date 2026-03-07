Vikarie undersköterska Familjeläkarna Storvretens Vårdcentral

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Undersköterskejobb / Botkyrka
2026-03-07


Familjeläkarna Storvretens Vårdcentral söker vikarierande undersköterska till vår hemsjukvård och mottagningsarbete. Vi erbjuder en varm, lärande och teamorienterad arbetsplats där du får möjlighet att bidra till patientnära vård och verksamhetsutveckling.

2026-03-07

När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Familjeläkarna Storvreten är en väletablerad vårdcentral i Tumba med cirka 8000 listade patienter. Här arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete. Mottagningen omfattar även BVC och labb. Vårt hemsjukvårdsteam består av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som tillsammans säkerställer högkvalitativ vård i patienternas hem.

Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande undersköterska arbetar du både i hemsjukvården och vid behov på mottagningen. Arbetsuppgifterna kan inkludera:

omvårdnad och grundläggande omhändertagande av patienter i hemmet

hjälp med medicinadministration enligt ordination

vårdrelaterade observationer och rapportering till ansvarig sjuksköterska

stöd och vägledning till patienter och anhöriga

samverkan i team med sjuksköterskor, läkare och andra professioner

deltagande i dokumentation och uppföljning enligt verksamhetens rutiner

Vi söker dig som

är undersköterska med relevant utbildning och erfarenhet

har vana av eller intresse för hemsjukvård (meriterande men inte ett krav)

kan arbeta självständigt samt i team och har god samarbetsförmåga

är trygg, lyhörd och har ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienter och närstående

har god kommunikativ förmåga och ansvarskänsla

behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder

ett flexibelt och omväxlande arbete i ett engagerat team

sommarvikariat och fortlöpande kortare vikariat vid behov och enligt överenskommelse

en inkluderande arbetsplats med fokus på lärande och utveckling

handledning och stöd av erfarna sjuksköterskor och kollegor

Intervjuer och urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan snarast möjligt. Vi undanber oss vänligt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av jobbannonser.
Familjeläkarna arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare. Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att skapa trygg och nära vård för våra patienter.

Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347304-1879937".

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB (org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Stenvägen 10 (visa karta)
147 50  TUMBA

Familjeläkarna

