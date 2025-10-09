Vikarie till Väringaskolans fritidshem
2025-10-09
Välkommen till Väringaskolans fritidshem, här erbjuder vi våra elever en trygg, kreativ och utvecklande miljö varje dag.
Vi planerar vår verksamhet utifrån läroplan, elevperspektiv samt vårt systematiska kvalitetsarbete.
Som pedagog på fritidshemmet är det viktigt att du är en trygg punkt för eleverna, att du har förmågan att skapa goda relationer med våra elever samt att du är en god ledare. Du har en utmärkt samarbetsförmåga såväl med våra elever som med övriga personal och vårdnadshavare i verksamheten.
Du har en pedagogisk förmåga att erbjuda en utvecklande lärmiljö och många lärande situationer för våra elever. Du tar egna initiativ för att fånga upp elevernas intressen och se till att de får prova på många olika och utmanande aktiviteter. Du är arbetar för en kreativ, meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet.
Under skoldagen arbetar du som stöd/resurs i klass tillsammans med lärare på skolan. Du ordnar under skoldagen strukturerade rastaktiviteter för eleverna utifrån kunskap om lärande i lek och utomhusmiljöer.
Du är ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Vi vill att du bedriver ett utvecklande arbete och är med och skapar samma möjligheter för alla elever att lyckas i skolan. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Väringaskolan drivs som en ideell förening och ägs av Väringaskolans föräldraförening. Verksamheten är belägen i natursköna Sigtuna stad. Väringaskolan består av förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. I verksamheten finns idag ca 300 barn och elever.
Tjänsten är ett vikariat på ca 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan.
Intervjuer kommer ske fortlöpande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
(Vi undanber oss kontakt genom rekryteringsföretag.)
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jobb@varingaskolan.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
, http://www.varingaskolan.se
Skolbacken 81
)
193 30 SIGTUNA
Väringaskolan
9549272