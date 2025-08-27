Vikarie till och boende
2025-08-27
Vill du ha ett meningsfullt jobb?
Vill du arbeta i en av våra LSS-bostäder? Har du relevant erfarenhet och/eller utbildning inom LSS-området så är du välkommen att söka.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
I boenden är arbetstiden schemalagd dag, kväll, jour/natt och helg. Du stöttar brukaren med individuella insatser utifrån den enskildes behov i sin bostad och på fritiden.
Insatserna är beskrivna i brukarens genomförandeplan och utgår från individen.
Vi lägger stor vikt vid induktionen. Introduktion sker både teoretiskt och med en van medarbetare så att du lär känna dem du ska stötta.
Vi söker dig som
• Är nyfiken och engagerad i att stötta personer med funktionsnedsättningar som autism och intellektuell funktionsnedsättning.
• Har erfarenhet och/eller kunskap av arbetet.
• Har B-körkort
• Har god kunskap i svenska språket i tal och skrift.
Då arbetet bygger på tillitsfulla relationer lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för funktionsstöd
