Vikarie till mellanstadiet på Fågelforsskolan
2025-09-26
Fågelforsskolan F-6, tillsammans med Klevshults skola, utgör rektorsområde 5 i Vaggeryds kommun. Vi arbetar för att varje elev ska känna framtidstro, uppleva sig som betydelsefull och ha tilltro till sin egen förmåga. Våra värdeord på skolan är lärande, trygghet och glädje - något vi strävar efter att alla elever dagligen ska känna hos oss.
Skolan är centralt belägen i Skillingaryd och har cirka 200 elever. Vi är en mångkulturell skola där olikheter ses som en tillgång och styrka. Vår verksamhet genomsyras av ett barnrättsperspektiv, där varje elevs rätt till trygghet, delaktighet och lärande står i centrum. Som medarbetare hos oss kan du förvänta dig ett nära samarbete med utbildade kollegor, ett tillgängligt elevhälsoteam och ett närvarande ledarskap. Vi erbjuder handledning, kontinuerlig kompetensutveckling samt stort inflytande och delaktighet i vårt utvecklings- och förändringsarbete. Under flera år har vi haft ett tydligt fokus på det inre pedagogiska arbetet, bland annat genom riktad kompetensutveckling till samtliga professioner på skolan. Kollaborativt lärande är en central del av vårt fortsatta utvecklingsarbete, som omfattar ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), fritidsdidaktiskt kollegium (FDK) samt öppen undervisning - där undervisningen preciseras i relation till elevernas lärande. För att möta elevernas behov arbetar vi systematiskt med handledning. Du och din närmaste kollega eller arbetslag träffar varje vecka EHT och rektor i syfte att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever. Är du en engagerad lärare som vill vara med och utveckla undervisningen i en skola i framkant?
Du kommer att arbeta i ett arbetslag där samverkan och gemensamt ansvarstagande för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling är centralt.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurs 4-6 och som vill vara med och forma undervisningen i våra årskurser. I din roll kommer du planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån styrdokument och elevernas behov. Hos oss finns goda möjligheter att arbeta med ganska stor frihet inom ditt ämnesområde, exempelvis svenska, och vi ser gärna att du har ett intresse för skolutveckling. Du uppmuntras att ta initiativ, driva idéer framåt och bidra med din kompetens i kollegiala sammanhang.Kvalifikationer
• Är legitimerad lärare för årskurs 4-6. * Har god didaktisk kompetens och förmåga att skapa en trygg, tillgänglig och inkluderande lärmiljö. * Har lätt för att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor.* Delar vår värdegrund med fokus på barns rättigheter, inkludering och mångfald.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
