Vikarie till måltidsservice i Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Kävlinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kävlinge
2025-09-01
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kävlinge Kommun i Kävlinge
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Att jobba som vikarie inom Måltidsservice är både roligt och lärorikt.
Vi söker dig som delar vår
uppfattning att måltiden är en viktig del av vardagen. Det är viktigt att mat och matlagning ligger dig varmt om hjärtat.
Arbetet innefattar vanligt förekommande arbetsuppgifter inom kök och som måltidsbiträde ansvarar du för att skapa måltidsupplevelser för gästerna. Arbetet innefattar ansvar för servering av frukost, lunch och mellanmål.
Är du den vi söker?
Har du läst restaurang- och livsmedelsprogrammet är det ett stort plus, men inget måste. Även om du har erfarenhet av att tidigare ha arbetat i kök. Ett krav för att kunna arbeta hos oss är att du har slutfört SFI-D studier.
Körkort är ett plus då vi har en policy gällande inställelsetid när du arbetar som korttidsvikarie hos oss.
Du är van att ta egna initiativ och drivs av att alltid göra det där lilla extra för gästen. Vi vill att du ger ett gott bemötande och din flexibilitet gör att gästen alltid får bästa möjliga service.Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterare. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/130". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Omsorg, Bemanningsenheten omsorg Kontakt
Henrik Fält henrik.falt@kavlinge.se Jobbnummer
9484113