Vikarie till hemsjukvården på Vendelsö vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
2026-06-16
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Då en av våra sjuksköterskor nu lämnar oss en tid för att vidarutbilda sig söker vi dig som vill bli en del av vårt trevliga gäng och få en utvecklande, lärorik och rolig arbetsplats. Vendelsö vårdcentral har knappt 40 medarbetare och i skrivande stund drygt 13 000 listade patienter.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i vårt välfungerande hemsjukvårdsteam bestående av distriktssköterskor ,sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har idag ca 130 inskrivna patienter med varierande vårdbehov där alla har en ansvarig läkare. Ingen dag är den andra lik och vi ser gärna att du uppskattar att få använda din medicinska kompetens, men även att du trivs i rollen som arbetsledare och känner dig bekväm med att tillse att logistiken kring vården flyter på.
Mer om oss
På mottagningen har vi fyra distriktsköterskor, fem mottagningssköterskor samt en undersköterska som jobbar ihop med vår läkargrupp som består av sju specialister, sex ST-läkare och en AT-läkare.
Vi har också ett relativt stort psykosocialt team och en kompetent administrativ grupp som stöttar i det dagliga arbetet.
Vendelsö vårdcentral ligger vackert precis i skogsbrynet och du tar dig snabbt hit både med bil och kollektivt. Från Gullmarsplan tar det ca 30 minuter med buss.
Då vi värnar om den psykosociala miljön på vårdcentralen kommer vikt även läggas vid personliga egenskaper. Stresstålighet ser vi inte som en nödvändig egenskap då vi önskar strukturera arbetet på ett sätt att arbetet inte präglas av ständigt för hög belastning.
Låter det här spännande? Självklart!
Hör av dig till oss med CV och ett personligt brev så kontaktar vi dig.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i hemsjukvård.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterskaKörkortskrav
Tidigare arbete inom hemsjukvård (meriterande)
Tidigare arbete i journalsystemet Take Care (meriterande)
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Vendelsö vårdcentral Kontakt
Lena Bäckström, Verksamhetschef 08-12338920 Jobbnummer
9966014