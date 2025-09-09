Vikarie till firstline-support Haninge

Simplex Bemanning AB / Receptionistjobb / Haninge
2025-09-09


Typ av tjänst: Vikariat på en månad (med chans till förlängning)
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:00-17:00
Plats: Haninge

2025-09-09

Om tjänsten
Vi behöver en erfaren och serviceinriktad vikarie för firstline-ärenden under en kortare sjukskrivningsperiod. Du kommer att arbeta på plats i Haninge kommunhus och snabbt bidra till stadigt hög service till våra invånare.

Arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden i SD+ och ServiceDesk
Ge professionell och vänlig service via telefon, e-post och direktbesök
Samarbeta med kollegor för en trygg och effektiv handläggningsprocess

Kvalifikationer - det här söker vi
Erfarenhet av arbete i SD+ och ServiceDesk
Stark servicekänsla och vana att möta människor på ett professionellt sätt
Självgående, strukturerad och flexibel i arbetssättet
Goda kommunikativa färdigheter i svenska, både skriftligt och muntligt

Det här erbjuder vi
Ett meningsfullt korttidsuppdrag i en professionell arbetsmiljö
Direkt introduktion och närvarande stöd från kollegor
Tydligt fokus på hög servicegrad och effektiv ärendehantering

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till oss. Vi önskar att du kan starta så snart som möjligt. Ange också gärna önskad start i din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
136 40  HANDEN

Arbetsplats
Simplex Bemanning

