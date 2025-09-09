Vikarie till firstline-support Haninge
Typ av tjänst: Vikariat på en månad (med chans till förlängning)
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:00-17:00
Plats: HaningePubliceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Vi behöver en erfaren och serviceinriktad vikarie för firstline-ärenden under en kortare sjukskrivningsperiod. Du kommer att arbeta på plats i Haninge kommunhus och snabbt bidra till stadigt hög service till våra invånare.Arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden i SD+ och ServiceDesk
Ge professionell och vänlig service via telefon, e-post och direktbesök
Samarbeta med kollegor för en trygg och effektiv handläggningsprocess
Kvalifikationer - det här söker vi
Erfarenhet av arbete i SD+ och ServiceDesk
Stark servicekänsla och vana att möta människor på ett professionellt sätt
Självgående, strukturerad och flexibel i arbetssättet
Goda kommunikativa färdigheter i svenska, både skriftligt och muntligt
Det här erbjuder vi
Ett meningsfullt korttidsuppdrag i en professionell arbetsmiljö
Direkt introduktion och närvarande stöd från kollegor
Tydligt fokus på hög servicegrad och effektiv ärendehantering
Så ansöker du
