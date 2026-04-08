vikarie till en härlig 9 årig kille.
Vi på Noa personlig assistans AB söker nu en ny stjärna till ett härligt gäng utanför Lund.
Dem behöver en ny vikarie som kan hoppa in vid behov, vid sjukdom och nu under sommaren under ordinarie personals semester. Perfekt för dig som vill arbeta lite extra.
Vi söker nu en varm, engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en härlig snart 9-årig pojke.
Han bor tillsammans med sin mamma, pappa, lillasyster och lillebror i ett hem där det finns mycket kärlek, skratt, lek och ibland en hel del bus.
Pojken har en muskelsjukdom (L1), hydrocefalus och epilepsi samt har en knapp (gastrostomi). Han får i sig mat genom att bli matad och får vätska via knappen eftersom han inte tycker om att dricka själv.
Han använder korsett på grund av skolios, fotortoser samt olika hjälpmedel i vardagen såsom lift och ståskal. Vid aktiviteter utomhus tar han sig fram i rullstol.
Inomhus älskar han att vara på golvet där han kan rulla runt, leka och busa tillsammans med sina syskon. Musik, dans och vattenlek är några av hans absoluta favoritsaker och något som ofta fyller hans dagar med glädje.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i hans vardag. Arbetet innebär bland annat hjälp vid måltider, personlig omvårdnad, förflyttningar, stretch enligt schema samt att delta i lek och aktiviteter utifrån hans behov och dagsform. På vardagarna går han i skolan 8.30-16.00 där han inte har assistans.
Vi söker dig som:
• Är kvinna mellan 20-35 år
• Är positiv, engagerad och plikttrogen
• Är flexibel och ansvarstagande
• Har ett lugnt och tryggt förhållningssätt
• rökfri
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet sker i ett hem med barn, vilket innebär att du behöver trivas i en familjär miljö där det ibland är högt tempo, lek, skratt och livliga stunder.
På grund av pälsallergier i familjen är det viktigt att du kommer till arbetet med rena kläder och utan pälsdjurshår.
Arbetstider: Kvällar (17-22), nätter (22-07.35 alt. 20-08.30), dagtid/helg (08.30-20)
Känns detta som ett arbete för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
Då arbetet är med barn kommer vi kräva utdrag från brottsregistret.
Vi har kollektivavtal
friskvård
För oss är gemenskap, glädje, lyhördhet och hjärta viktiga ledord i vårt arbetssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: jessica@noass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Södra Sandby". Arbetsgivare NOA Personlig Assistans AB
(org.nr 556698-8654), http://www.noass.se
247 31 SÖDRA SANDBY Arbetsplats
NOA Personlig Assistans Kontakt
Områdeschef
Jessica Nilsson jessica@noass.se Jobbnummer
9843360