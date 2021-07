Vikarie till busig 5-årig flicka i Höör - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm2021-07-07God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Flickan är 5 år gammal och hon bor utanför Höör med sin mamma. Hon har massa bus i sig så det är viktigt att du som assistent kan busa och har kvar ditt barnasinne. Hon tycker om när det händer saker runt om, lyssna på ljud, pyssla, vara ute i naturen eller bara en mysstund i soffan. Vissa dagar är det väldigt aktivt och vissa dagar är det lugnare. Viktigt att känna av hennes mående för dagen.Flickan är född med sin funktionsnedsättning som gör att hon behöver ha hjälp med allt i sin vardag. All omvårdnad, hygien, RIK, sondmatning, mediciner, aktivering, stretching, inhalering och ibland andningshjälp. Det kan förekomma grandmall anfall då flickan har epilepsi så det är viktigt att du är trygg i det. Vi söker nu en kvinna mellan 20-40 år med någon form av utbildningen eller erfarenhet inom vårdyrket. Man läser hennes kropps- och ansiktsuttryck då hon inte har någon talande kommunikation så det är viktigt att man är observant och inkännande som person. viktig är även att man som assistent, är glad, pigg, sprallig och kan tänka utanför boxen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Tjänsten gäller som vikarie så man måste kunna hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Det är assistans dygnet runt med vaken natt så man ska kunna jobba vilka tider som på dygnet. Körkort och rökfri är ett krav!Vi har kollektivavtal via Sobona och har individuell lönesättning.Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta kim.hedlund@godassistans.se Enligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt HVB-hem från polisen, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Extrajobb2021-07-07Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-06God Assistans i Mitt AB5851998