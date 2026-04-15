Vikarie till Bemanningsenheten i Grums kommun
2026-04-15
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Bemanningsenheten i Grums kommun är organisatoriskt placerad inom HR-funktionen. För att stärka upp vårt arbete söker vi nu en bemanningskoordinator till ett vikariat med start i slutet av juni 2026 på minst ett år.
Hos oss får du en varierad roll där du både arbetar operativt med bemanningsfrågor och bidrar med administrativt stöd till HR-funktionen. Trivs du med att ha många kontaktytor, lösa problem och skapa struktur i en vardag som snabbt kan förändras? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Din arbetsplats
Bemanningsenheten består idag av ett etablerat team som arbetar nära varandra och i nära samverkan med chefer och verksamheter i kommunen. Enheten är en del av HR-funktionen, vilket innebär att du även kommer ha daglig kontakt med HR-kollegor och bidra i det gemensamma arbetet.
Tjänsten är ett vikariat med start i slutet av juni 2026 och sträcker sig över minst ett år.
Arbetsuppgifter
Tjänsten är fördelad mellan bemanningsarbete (ca 60%) och administrativt stöd (ca 40%) inom HR-funktionen.
I rollen som bemanningskoordinator kommer du bland annat att:
* Hantera korttidsbemanning till kommunens verksamheter
* Rekrytera och boka timvikarier
* Ha löpande dialog med chefer, verksamheter och vikarier
* Säkerställa att timvikarier har korrekta anställningsavtal
* Planera och samordna introduktioner
* Följa upp vikarier och bemanningsinsatser
Som administrativt stöd inom HR-funktionen kommer du att arbeta med löpande administrativa HR-uppgifter.
Arbetet med bemanning är schemalagt på vardagar inom spannet 06.30 - 16.30 enligt rullande schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att lägga pussel med människor, tid och verksamhet! Som person har du lätt för att se helheten, arbeta strukturerat och hitta lösningar även när förutsättningarna snabbt ändras.
För att lyckas i rollen behöver du:
* Kunna arbeta under perioder med hög tidspress
* Ha hög servicekänsla och gott bemötande
* Vara ansvarstagande, flexibel och initiativrik
* Trivas med många kontaktytor, både internt och externt
* Vara kommunikativ och lösningsorienterad
* Ha god digital vana och intresse för IT-baserade system
Gymnasieexamen och goda kunskaper i svenska språket i tal såväl som skrift är ett krav. Det är meriterande med universitets-högskoleutbildning inom personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom rekrytering, bemanning eller schemaplanering och du är van att arbeta digitalt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid. På bemanningsenheten arbetar vi enligt rullande schema. Arbetstiderna varierar mellan att du börjar kl 06.30 och vissa dar slutar kl 16.30
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums kommun
Sveagatan 77
664 80 GRUMS Kontakt
HR-chef
Annika Alfredsson annika.alfredsson@grums.se 0555-42162
