Vikarie till barnverksamheten

Kiruna Pastorat / Pedagogjobb / Kiruna
2026-07-23


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Jukkasjärvi församling söker en vikarierande församlingsassistent till barn- och ungdomsverksamheten med inriktning barn. Vikariatet är under ett år med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som vill vara med och skapa trygga, kreativa och meningsfulla sammanhang för barn i kyrkan.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att tillsammans med övriga medarbetare planera och genomföra verksamhet för barn. Det kan handla om barngrupper, öppen verksamhet, skapande, lek, samlingar, enklare andakter och medverkan vid gudstjänster eller andra församlingsaktiviteter där barn och familjer deltar.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn är meriterande, till exempel från förskola, skola, fritids, föreningsliv eller kyrkans barnverksamhet. Det är också meriterande om du talar nordsamiska, meänkieli eller finska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret enligt gällande bestämmelser för arbete med barn samt körkort B.
Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kiruna pastorat (org.nr 252003-1564), https://www.svenskakyrkan.se/
Finng 1 (visa karta)
981 31  KIRUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jukkasjärvi församling

Kontakt
Annica Uusitalo Johansson, Vision
annica.uusitalojohansson@svenskakyrkan.se
0970-16261

Jobbnummer
10010353

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