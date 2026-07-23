Vikarie till barnverksamheten
Kiruna Pastorat / Pedagogjobb / Kiruna Visa alla pedagogjobb i Kiruna
2026-07-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna Pastorat i Kiruna
Jukkasjärvi församling söker en vikarierande församlingsassistent till barn- och ungdomsverksamheten med inriktning barn. Vikariatet är under ett år med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som vill vara med och skapa trygga, kreativa och meningsfulla sammanhang för barn i kyrkan.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att tillsammans med övriga medarbetare planera och genomföra verksamhet för barn. Det kan handla om barngrupper, öppen verksamhet, skapande, lek, samlingar, enklare andakter och medverkan vid gudstjänster eller andra församlingsaktiviteter där barn och familjer deltar.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn är meriterande, till exempel från förskola, skola, fritids, föreningsliv eller kyrkans barnverksamhet. Det är också meriterande om du talar nordsamiska, meänkieli eller finska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret enligt gällande bestämmelser för arbete med barn samt körkort B.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna pastorat
(org.nr 252003-1564), https://www.svenskakyrkan.se/
Finng 1 (visa karta
)
981 31 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jukkasjärvi församling Kontakt
Annica Uusitalo Johansson, Vision annica.uusitalojohansson@svenskakyrkan.se 0970-16261 Jobbnummer
10010353