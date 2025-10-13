Vikarie som personlig assistent i Mora
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora
2025-10-13
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Vi söker nu en vikarie som personlig assistent hos en kille i Mora som kan hoppa in under ordinarie assistenters ledighet/sjukdom.
Beskrivning av arbetet:
Du kommer arbeta för och med en kille som bor i Mora. Han åker också till Särna vissa helger och kan du följa med och arbeta där så är det ett plus. Denna kille, som har autism, behöver din hjälp som assistent för att strukturera och stötta i alla göromål under dagen. På vardagar går han på daglig verksamhet och på fritiden handlar det om att dels sköta om ett eget hushåll med alla sysslor det innefattar, dels vara med och skapa en meningsfull fritid. Lugn och struktur är nyckeln till framgång för denna kille.
Arbetstiderna är förlagda till dygn med sovande jour.
Som assistent hos denna kille måste du...
kunna ta till dig de rutiner och arbetssätt som gäller i gruppen
kunna arbeta lugnt och bemötande
Det är också meriterande om du...
har erfarenhet av arbete som personlig assistans och/eller med barn/unga
har erfarenhet av autism
följa med och arbeta i Särna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: ansokan@omtankenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "142". Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
792 30 MORA Jobbnummer
9553410