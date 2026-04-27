Vikarie sökes till kvinna på 73 unga vårar
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tidaholm
2026-04-27
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Tidaholm
, Skövde
, Skara
, Jönköping
, Tranås
eller i hela Sverige
Vem är du
För att jobba hos mig ska du vara kvinna, gärna lite äldre. De krav jag ställer är att du inte är rökare, att du gillar att vara aktiv, vara ute på långa promenader eller cykelturer. Att du gillar matlagning och att hålla rent och snyggt omkring mig för jag gillar ordning och reda.
Jag är aktiv och vill att du ska vara det med.
Du måste kunna sysselsätta dig själv när det inte finns något speciellt att göra.
Jag blir din arbetsledare och Omsorg Assistans din arbetsgivare.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen. Du är vår kunds armar och ben, men lika viktigt att vara dennes språkrör vilket gör att du måste kunna skriva samt tala svenska obehindrat då vi dokumenterar kundens vardag.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: timvikarie, vid behov
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7644934-1969627". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
522 30 TIDAHOLM
522 30 TIDAHOLM Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9878775