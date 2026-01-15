Vikarie sökes till Kronans Äventyrsförskola!
2026-01-15
Vi på Kronans Äventyrsförskola letar efter en flexibel och ansvarstagande vikarie som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro. Hos oss är varje dag ett nytt äventyr i naturen, i leken och i lärandet!
Vi söker dig som:
Har ett stort hjärta för barn och barns utveckling
Är trygg, lyhörd och initiativrik
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
Gärna har erfarenhet av arbete i förskola (men det är inget krav)Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vara en trygg vuxen i barngruppen
Stötta upp i den dagliga verksamheten
Delta i lek, aktiviteter och rutinsituationer
Samarbeta med kollegor och följa förskolans rutiner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: huvudman@kronansforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie Kronan". Arbetsgivare InAventura fsk AB
(org.nr 559210-2601) Jobbnummer
9687135