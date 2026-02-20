Vikarie sökes till barnkund i Vällingby
Vivant Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-02-20
Vi på Vivant assistans erbjuder personlig assistans till människor med funktionsvariation enligt lagen om stöd och service. Vår vision är att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundenss självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Till grunden av vårt arbete på Vivant ligger en gedigen värdegrund och vår ambition är att anpassa det praktiska utförandet av vårt arbete för att det ska passa den enskilda individens behov.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vidare ser vi att du är positiv, har en god kommunikativ förmåga, är stresstålig och har lätt för att komma in i en ny arbetsrutin.
Att ditt arbete präglas av ett gott omdöme och integritet är en självklarhet för dig. Vi sätter stort värde i att du värnar om andra människors välmående, drivs starkt av att skapa positiva relationer och har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller adekvat utbildning är meriterande men störst vikt kommer att läggas på personlig lämplighet då tjänsten innebär ett mycket nära samarbete med kunden.
OM TJÄNSTENVi söker nu en engagerad och ansvarsfull vikarie till en av våra barnkunder i Vällingby.Om uppdraget
Kunden är en pojke som bor tillsammans med sin familj och flera syskon. Arbetet utförs där kunden befinner sig - i hemmet, på sjukhus, i förskola eller vid andra aktiviteter. Det är därför viktigt att du är flexibel och trygg i olika miljöer.
Pojken har trakeostomi och behöver nära omvårdnad och tillsyn. Erfarenhet är meriterande, men du får utbildning av oss oavsett tidigare erfarenhet.
Kunden har dubbelassistans, vilket innebär att du arbetar tillsammans med en kollega. Det är därför mycket viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan kommunicera professionellt i team.
Vi söker dig som:
Talar flytande arabiska och svenska (krav)
Är lugn, ansvarsfull och trygg i dig själv
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är flexibel och kan anpassa dig till olika miljöer
Trivs med att arbeta nära en familj
Kan arbeta vid behov (vikariat)
Vi erbjuder:
Utbildning och introduktion inom relevanta områden
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Stöd från arbetsledning och kollegor
Möjlighet att göra verklig skillnad i ett barns vardag
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: dag, kväll, vaken natt / vid behov
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: omgående
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Rekryteringsprocessen Vivants's Rekryterare kommer att läsa igenom din ansökan och sedan återkomma ifall du blir aktuell för en intervju.
Inför anställning hos Vivant Assistans
För anställning hos Vivant Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Vivant Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vi kommer begära utdrag ur belastningsregistret därmed är det bra att du redan nu beställer den via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vill du veta mera om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta oss!
Hälsningar
