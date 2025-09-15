Vikarie socialsekreterare socialpsykiatri 100%
Ånge Kommun / Socialsekreterarjobb / Ånge Visa alla socialsekreterarjobb i Ånge
2025-09-15
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ånge Kommun i Ånge
Vår medarbetare är på väg hem på föräldraledighet så nu söker vi dig som vill vikariera för henne som socialsekreterare med inriktning socialpsykiatri/samsjuklighet!
Individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun ställer om inför den nya socialtjänstlagen och ett steg i detta arbete är att vi gör mer plats för socialpsykiatri/samsjuklighet på vuxenstödsenheten. Idag omfattar vuxenstödsenheten områdena skadligt bruk/beroende, våld i nära relation och psykisk (o)hälsa och socialpsykiatri. I och med denna förändring söker vi nu en medarbetare som ska arbeta med handläggning av ärenden med inriktning socialpsykiatri och samsjuklighet.
Vuxenstödsenheten består av enhetschef, socialsekreterare samt kommunens öppenvård för vuxna.
Vikarie socialsekreterare socialpsykiatri 100%Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Det är av stor vikt att du är förtrogen med lagstiftningen (SoL, LVM, FL) och övriga bestämmelser som styr vår verksamhet. Arbetsuppgifterna består av att motta inkommande ärenden, bedöma, utreda och fatta beslut enligt SoL och LVM samt följa upp beviljade insatser för personer inom den aktuella målgruppen. Det är meriterande om du har arbetat med myndighetsutövning gentemot målgruppen tidigare då dessa ärenden ställer krav på kompetens, erfarenhet och förmågan att se till individens bästa. Det är även meriterande om du har arbetat i verksamhetssystemet Lifecare. Som medarbetare hos oss arbetar du med en helhetssyn på både människan och verksamhet. Du har fokus på att bemöta varje individ med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan och motivera till förändring. En viktig del i arbetet är också samarbete och samverkan, såväl internt som externt. Vi anser oss vara en sammansvetsad, positiv och kompetent arbetsgrupp och vi hoppas du vill bli en del av den. Vi erbjuder personalförmåner som bl a flextid, friskvård, månatlig egen fortbildning och extern handledning.
Övrig information
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så kom in med din ansökan redan idag! Vikariatet gäller hela år 2026.Kvalifikationer
Socionom eller likvärdig utbildning. Som person skall du ha god förmåga att skapa kontakt, vara lyhörd och flexibel, öppen för att pröva nya lösningar, vara tydlig och ha förmåga att sätta gränser som stöd för den enskilde. Det är viktigt att du är noggrann och strukturerad men också lugn, uppmärksam och pedagogisk. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till att skapa en god och trivsam arbetsmiljö där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra. Att du är öppen för utveckling och förändring och bidrar med delaktighet och engagemang för arbetet och målgruppen är en självklarhet för att du ska trivas hos oss. Vi vill även att du:
Har ett genuint intresse för och tycker om att arbeta med människor
Har erfarenhet av människor med skadligt bruk/beroende, samsjuklighet, socialpsykiatri.
Har lätt för att skapa sociala kontakter och att samarbeta samt att motivera och engagera andra - både samverkanspartners och vår målgrupp.
Är professionell i ditt bemötande mot vår målgrupp.
Har en god strukturell förmåga och vana att dokumentera.
Behärskar svenska till fullo. (Kompetens inom övriga språk är meriterande)
Har B-körkort
Fackliga kontakter Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2025:066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Anna Halvarsson 0690250128 Jobbnummer
9509124