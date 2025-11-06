Vikarie Skogås bibliotek, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Skogås bibliotek / Bibliotekariejobb / Huddinge Visa alla bibliotekariejobb i Huddinge
2025-11-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Skogås bibliotek i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
Beskrivning av arbetsuppgifter
1 tjänst med omfattning om 40%. Tillträde enligt överenskommelse t.o.m. 31 dec 2026.
Arbetsuppgifterna består av bemanning av Skogås bibliotek under ordinarie öppethållande. För att trivas hos oss ska du tycka om att möta och vägleda besökare av alla åldrar, bakgrunder och skiftande livssituationer. Tjänstgöring kvällar och helger ingår enligt schema.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har bibliotekarieutbildning
• Kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du kan fler språk
• Har vana att bemöta människor i en servicesituation gärna från folkbibliotek
• Har god datavana
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet från arbete med för verksamheten aktuella system (personal-, ekonomi- och bibliotekssystem) eller har dokumenterad god förmåga att ta till dig och använda liknande system.
• Har erfarenhet från serviceyrken
• Har erfarenhet av arbete med barn och unga
Som person är du strukturerad, har god samarbetsförmåga och en hög servicekänsla. Du förstår och agerar utifrån tjänstemannarollen, och kan representera verksamheten samt kommunen. Du har driv och kan planera och organisera dina arbetsuppgifter. Du växlar effektivt mellan olika arbetsuppgifter och trivs med servicerollen. Du behöver stundtals klara av hög arbetsbelastning.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Mona-Lisa Lindgren; mona-lisa.lindgren@huddinge.se
(mailto:mona-lisa.lindgren@huddinge.se
)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287805". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Skogås bibliotek Kontakt
Enhetschef
Mona-Lisa Lindgren mona-lisa.lindgren@huddinge.se 0853534885 Jobbnummer
9591090