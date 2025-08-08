Vikarie personlig assistent, vaken natt i Kalmar
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar
2025-08-08
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta natt hos vår kvinnliga kund i Kalmar!
Du kommer att vara en av våra vikarier som kommer att arbeta vaken natt hos vår kund. Det kan vara både planerade nattpass och nattpass med kort varsel.
Du är självgående och van att ta ansvar och arbeta själv. Vi vill att du har erfarenhet av personlig assistans och att du ser en ära i att vara våra kunder behjälplig. Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: behovsanställning
Arbetstid: ca 21-08,30
Tillträde: enl ök
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20250910
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef Linda Eliasson tel 010-130 30 06 Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9451021