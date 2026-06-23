Vikarie personlig assistent i Kalmar augusti och september
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-06-23
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, Nybro
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
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eller i hela Sverige
Då vår assistent ska ha sen semester så söker vi en trevlig, glad, social och pigg kvinna på ca 40-70 år till vår kund i Kalmar och dina pass kommer att vara planerade dagar i augusti och september.
Vår kund är en kvinna på 60+, hon är aktiv och är mycket ute på stan och gör ärenden, går på nagelsalong och kikar gärna på heminredning och kläder i stans affärer. Du som jobbar hos vår kund gillar högt tempo och du är en glädjespridare.
Du har körkort då vår kund har egen bil.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: behovsanställning
Omfattning: deltid
Arbetstid: vardag 09,00-17,30
Tillträde: 20260812
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20260731
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef Katarina Weiman tel 010-103157 eller mail katarina.weiman@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957560-2066818". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Ölandsgatan 22 (visa karta
)
392 31 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9975396