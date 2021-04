Vikarie och extapersonal på deltid till vår butik i Karlstad - The We Select Company AB - Säljarjobb i Karlstad

The We Select Company AB / Säljarjobb / Karlstad2021-04-02Brinner du för att ge kunden bästa möjliga service? Vill du överträffa kundens förväntningar och samtidigt skapa långsiktiga relationer för att skapa goda affärer? Då är du kanske vår butikssäljare (vikariat) i vår butik i Karlstad! Hos Office Depot får du chansen att arbeta i ett väletablerat företag som brinner för att hjälpa sina kunder till ett enklare och mer hållbart kontorsliv. Företagskulturen hos Office Depot präglas av glädje, engagemang samt ett brinnande intresse för våra kunder och vår affär. I den här rollen kommer du få arbeta i en av våra viktigaste positioner - i mötet med vår kund!2021-04-02Som butikssäljare kommer du att vara en del i den dagliga driften i vår butik och i ett nära samarbete med butikschefen arbeta mot tydligt uppsatta mål. Ett stort intresse för affärer och att skapa en god långsiktig relation med våra kunder är en förutsättning. Arbetet innebär försäljning med ett kundbemötande i världsklass, kassaarbete, varubeställning, upplock av varor, skyltning, prismärkning, inventeringsarbete mm.Om digVi ser gärna att du har erfarenhet inom retail och service. Kanske har du tidigare arbetat som butikssäljare eller har kassavana. Har du arbetat med butiksexponering så är det en merit.Vi ser gärna att du har:En positiv och engagerad attityd i mötet med kunder och kollegorStor teamkänsla - tillsammans med dina kollegor jobba mot gemensamma målIntresset av att ge god kundservice - alltid ge det lilla extra när det gäller service och kundupplevelseStort eget driv - får saker att händaB-körkort är meriterandeVårt erbjudandePå Office Depot brinner vi för att hjälpa våra kunder till ett enklare och mer hållbart kontorsliv. Vår företagskultur präglas av glädje, engagemang, ett brinnande intresse för våra kunder och vår affär. Vi har ett starkt fokus på mångfald, jämlikhet och hållbarhet - och allt utgår ifrån våra värderingar. Som anställd hos oss får du arbeta i en miljö där vi sätter starkt värde i vår personal. Vi är helt övertygade om att det är just vår kultur som gör oss unika.Mer informationVi söker en vikarie under en av våra medarbetares frånvaro samt sommarpersonal, båda positionerna är på deltid (ca 80%)Kanske har du en annan sysselsättning i form av studier, eget företag eller liknande som gör att det passar att jobba deltid eller extra på avrop.Ange i din ansökan i vilken eller vilka av våra butiker du är intresserad av att arbetaVid frågor eller för mer information så är du välkommen att kontakta Butikschef för butiken i Karlstad; Tomas Wikman, tel. 010-458 50 10 Mail: tomas.wikman@officedepot.se Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 15 april 2021.(Obs! Ansökan sker ej via mail utan endast via vår rekryteringsportal)Om Office DepotOffice Depot Svenska AB är en av världens största leverantörer av kontorsvaror. Med det unika helhetserbjudande av kontorsvaror och tjänster är Office Depot kontorets One Stop Shop vilket ger kunderna ett enklare och mer hållbart kontorsliv. Office Depot erbjuder inte bara alla tänkbara förbrukningsvaror till kontoret, utan även möbler, profilprodukter, utskriftslösningar, kommnikationslösningar, kaffemaskiner och mycket mer. Oavsett om det är en privatperson, ett litet lokalt eller stort multinationellt företag kan Office Depot erbjuda anpassade och skräddarsydda lösningar avseende allt från sortiment, beställningar och leverans. Företaget omsätter drygt 1 miljard sek och har ca 300 medarbetare. Mer information om Office Depot Svenska AB finns på www.officedepot.se. Sista dag att ansöka är 2021-04-15The We Select Company AB5671195