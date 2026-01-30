Vikarie inom funktionsrättsenheten för sommaren 2026
2026-01-30
Vi söker just nu både timvikarier och sommarvikarier inom LSS och SoL.
Detta arbete passar dig som vill arbeta inom personlig assistans, daglig verksamhet, daglig sysselsättning, gruppboende, serviceboende och boendestöd och trivs med att arbeta varierande arbetstider inklusive helgarbete alternativt enbart helgarbete om det passar just dig!
Hos oss får du varierande arbetsuppgifter där du är med och skapar trygghet och meningsfull tillvaro för våra brukare.
Om du aldrig tidigare har arbetat inom vården och inte har utbildning inom området, men vill skapa dig lite kunskap om vad yrket kan innebära så finns dessa digitala tester att göra på Socialstyrelsens hemsida. När du har genomgått testerna får du ett diplom. Du kan, om du vill, ta del av materialet och göra testerna och sedan bifoga diplomen i din ansökan.
Du kommer att
• verkar för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalité* främja en trygg och meningsfulltillvaro där den enskildes behov står i centrum och styr ditt arbete* dokumentera i specifika verksamhetssystem* arbeta efter genomförandeplaner* aktivt delta i arbetet gällande kvalitets- och utvecklingsarbete* utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation* samverka i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.
Du måste ha
• god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
• god datorvana
Det är meriterande om du också har
• undersköterskeutbildning alternativt omvårdnadsutbildning är meriterande, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av liknande uppdrag och kunskap av att arbeta med enskilda individer och med grupper
• B-körkort.
Vi vill att du
• har personlig mognad* har god samarbetsförmåga* är relationsskapande* är positiv* är flexibel* är trygg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Intervjuer kan komma att ske löpande, tveka inte att skicka in din ansökan! Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300567-2026-1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Arbetsplats
Vansbro kommun, Sektor Socialomsorg Kontakt
Enhetschef
Theres Granat theres.granat@vansbro.se 0281-75 158 Jobbnummer
9714493