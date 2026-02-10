Vikarie i svenska och historia 60%
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Solna Visa alla gymnasielärarjobb i Solna
2026-02-10
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS - Kreativa gymnasiet i Solna erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Skolan har cirka 270 elever och 20medarbetare. Vi söker nu en lärare i svenska och historia till vår verksamhet.
Lärare i svenska och historia till LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra
Är du en legitimerad lärare som vill arbeta på en liten skola med ett stort hjärta? Vi söker nu en engagerad kollega som kan förstärka vårt team under vårterminen.
Vi erbjuder
Ett varmt och fint kollegium som välkomnar dig med öppna armar.
Små klasser som ger utrymme för individanpassning och pedagogiskt lugn.
En arbetsplats i hjärtat av Stockholm med utmärkta kommunikationer.
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Eftersom behovet är brådskande ser vi gärna att du kan påbörja ditt uppdrag med kort varsel. Tjänsten omfattar undervisning i följande kurser:
Svenska 1 och 2
Historia 1b
Du kommer att arbeta i mindre klasser och snälla elever där relationen mellan lärare och elev står i centrum.
Vi erbjuder nu en tjänst på 60% för undervisning. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.Publiceringsdatum2026-02-10Profil
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i svenska och historia. Du har tidigare erfarenhet av arbete på högstadiet eller gymnasiet och känner dig trygg i din ledarroll i klassrummet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:
Har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med unga människor.
Är lösningsfokuserad och skicklig på att anpassa för respektive elev.
Trivs i ett prestigelöst kollegium där vi stöttar varandra.
Vi söker dig som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola.
Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och föräldrar. Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under vårterminen. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 22 februari. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Linda Bohlinlinda.bohlin@lbs.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9735193