Vikarie i svenska (åk 6-9)
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Nässjö Visa alla grundskollärarjobb i Nässjö
2026-07-21
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Välkommen att söka en vikarietjänst i svenska för åk 6-9 på Rosenholmsskolan i Forserum!
Är du stark i det svenska språket, älskar att jobba med barn och unga och letar efter nästa utmaning?
Kanske har du en helt annan utbildning med dig i bagaget eller befinner dig mitt emellan två jobb?
Kanske funderar på om läraryrket är ditt nästa karriärsteg? Nu har du chansen att testa.
Vi söker en engagerad vikarie där merparten och tyngdpunkten av ditt uppdrag innebär att undervisa i svenska för årskurs 6–9.
Rosenholmsskolan är kommunens enda F-9 skola och här har du möjlighet att se eleverna utvecklas ändå från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan ligger i Forserum som är ett mindre samhälle dit du tar dig enkelt med tåg från både Nässjö och Jönköping. Målet på Rosenholmsskolan är att alla elever ska bli sedda och utmanade utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och behov.
För att alla elever ska känna trygghet så lägger vi stor vikt vid vårt värdegrundsarbete STARS – Språk, Trygghet, Attityd, Respekt, Studiero.
Rosenholmsskolan har för tillfället cirka 420 elever. Verksamheten består av arbetslag F-3, 4-6, 7-9 samt 2 avdelningar på fritidshemmen. Det finns goda möjligheter till planering mellan kollegor samt en tät kontakt och närhet till skolledning
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Du kommer att leda klassrummet självständigt, men du gör det med stöttning från våra pedagoger.
Detta är den perfekta möjligheten för dig som vill använda din språkkompetens på ett nytt sätt och testa på hur det faktiskt är att arbeta som ämneslärare i svenska för elever i åldrarna 12-16 år.Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
• Planera och genomföra lektioner
• God ledarskapsförmåga i klassrummet
• Goda kunskaper i digitala lärplattformar t ex Teams
• God samarbetsförmåga med kollegor
Vi sätter stort värde på personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommet och med möjlighet till förlängning., upphör: 2026-12-22 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen. För arbete inom skolan krävs ett uppdaterat utdrag ur belastningsregistret (www.polisen.se)
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rekrytering sker löpande. Vid frågor, kontakta rektor Petra Rohdin 0380-51 80 63
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336999". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 80 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jonna Johansson Jonna.johansson@nassjo.se +46380517601 Jobbnummer
10008589