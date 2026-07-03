Vikarie i svenska
Studieförbundet Medborgarskolan / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2026-07-03
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Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Vi söker en lärare i svenska för eleverna, som kan vara en del i vår lärarkår. Du kommer att vara en del i ett arbetslag och i vårt ämneslag för svenska. Vi har en öppen dialog mellan våra lärare för att främja undervisningen. Du får inte vara främmande för att få besök av kollega eller att själv vilja besöka och lära dig av andra.
VI ERBJUDER
Som lärare erbjuds du en tjänst i ett engagerat arbetslag som jobbar förebyggande för att främja elevernas hälsa samt att hjälpa dem att nå så långt de kan i sitt lärande och utveckling. Du är även en del i ämneslaget för svenska och kommer att kunna ta en aktiv del i arbetet med de nya kursplanerna. Skolan består av en aktiv lärarkår och vi är stolta över vår mycket höga grad av legitimerade lärare.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är en behörig lärare med inriktning för årskurserna 4-9, i svenska. Du är en tydlig ledare i klassrummet som strävar efter att differentiera undervisningen och arbetar aktivt för att skapa betydelsefulla relationer med dina elever. Du samarbetar bra med andra och ser det kollegiala lärandet som en viktig del i det dagliga arbetet. Är du nyexaminerad har du att ha en mentor som du träffar regelbundet.
SKOLAN
Kulturama Grundskola i Sundbyberg har cirka 50 medarbetare och 520 elever. Skolan är en profilskola med tre inriktningar: Bild och form, Musik och sång samt Musikal. Våra elever söker till skolan och kommer från hela Storstockholm med omnejd. Profilen genomsyrar hela skolan och skapar goda möjligheter för sammanhållning och samarbete. Profilen medverkar också till att miljön är tillåtande och att eleverna kan få vara sig själva. Personalen har god sammanhållning och vi hoppas hitta dig som liksom vi, trivs bland musik, teater och konst!
ANSÖKAN
Tjänstens omfattning är 80%. Tillträde vecka 45. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sara Haraldson mailto:sara.haraldson@kulturama
OBS! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mail. Ansökan görs via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss kontakt från säljare av rekryteringstjänster. Kulturama är en del av Medborgarskolan. Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar. Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på http://www.medborgarskolan.se/stockholm
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
174 52 SUNDBYBERG Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9990691