Vikarie i Spanska och SvA årskurserna 6-9
Båstads Kommun, Barn och utbildning / Grundskollärarjobb / Båstad Visa alla grundskollärarjobb i Båstad
2026-06-10
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Strandängsskolan är en F-9 skola med ca 530 elever. 5 arbetslag med en tillhörande stöd- och resursorganisation för att möta alla elevers behov. Vill du ta nästa kliv att utvecklas tillsammans med oss på Strandängsskolan, verka för elevens bästa möjliga utveckling, då är den här tjänsten något för dig!
Vi söker dig som är engagerad, kreativ och har god samarbetsförmåga. Hos oss är kunskapsutvecklingen i centrum och vi strävar efter att arbeta utifrån ett inkluderande och relationsbyggande arbetssätt.
Inom vår personalstyrka har vi hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla vår skola. God arbetsmiljö för både elever och personal ger oss goda förutsättningar för vårt arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som lärare i Spanska och SvA, kommer du att undervisa elever i åk 6-9. Du har ett nära samarbete med den andra spanskläraren på skolan samt arbetar tillsammans med övriga kolleger i arbetslaget.
Du förväntas planera och utvärdera din undervisning kontinuerligt samt ta ansvar för din pedagogiska dokumentation kring eleverna. Vi ser gärna att du som person är lösningsfokuserad, har lätt att ta egna initiativ och vill vara med och utveckla vår skola. Du har förmågan att entusiasmera och engagera andra människor samtidigt som du är tydlig.
Du kommer att tillhöra ett arbetslag, där du tillsammans med dina kolleger ansvarar för det pedagogiska arbetet. Du är mentor i en klass tillsammans med en kollega i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare i Spanska och SvA i årskurserna 6-9 under höstterminen. I ditt uppdrag kommer du att samverka och samarbeta med andra pedagoger inom dina ämnen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet är meriterande men vi välkomnar så klart gärna nyutexade lärare som vill ta sina första steg in i arbetslivet här hos oss på Strandängsskolan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-05 , upphör: 2026-12-18 .
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Biträdande rektor
Tobias Kronvall tobias.kronvall@bastad.se Jobbnummer
9958319