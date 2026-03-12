Vikarie i ma/no åk 7-9
2026-03-12
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
På Björkebyskolan tror vi att " Alla vill och kan lära". Denna vision är grundad på skolans fyra ledord , Lärande, Trygghet, Respekt och Hälsa som ska genomsyra hela verksamheten.
Som medarbetare på Björkebyskolan arbetar man tillsammans i både arbetslag och ämneslag i nära samarbete med elevhälsoteamet på skolan. Tjänsten innebär undervisning i matematik och NO på högstadiet åk 8 och .
1 plats(er). ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning i nära samarbete med ämneslag och andra kollegor
• I undervisningen handleda elever, vara länken mellan skola och hem, följa upp måluppfyllelse samt närvaro
• Delta i skolans utvecklingsprojektKvalifikationerKvalifikationer
• Utbildning och erfarenhet meriteras
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se
https://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Björkebyskolan Kontakt
Rektor
Caroline Ekstrand caroline.ekstrand@jarfalla.se 08 580 285 58 Jobbnummer
