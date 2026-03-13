Vikarie i historia/religion, LBS Lund. (100%, V 15-25.)
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Lund Visa alla gymnasielärarjobb i Lund
2026-03-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Lund
, Kävlinge
, Malmö
, Vellinge
, Landskrona
eller i hela Sverige
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS - Kreativa gymnasiet i Lund startades 2007 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet.
Vikarie i historia och religion till LBS Kreativa Gymnasiet i Lund.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu ett vikariat på 100% för undervisning i historia/religion. I tjänsten ingår även visst mentorskap. Undervisning och bedömning av elevarbeten ingår i arbetet, men inte betygssättning, då detta görs av ordinarie lärare. Planering eller stöd för planering av undervisningen finns. Publiceringsdatum2026-03-13Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare alternativt har spetskompetens inom historia och religion. Vi söker dig som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Övrig information
Tjänsten är ett vikariat för tidsperioden 2026-04-07 t.o.m. 2026-06-17. Tillträde enligt överenskommelse. Vikariatet kan komma att förlängas till HT 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 27 mars. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Marcus Björk, marcus.bjork@lbs.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9796523