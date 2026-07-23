Vikarie grundlärare mot fritidshemmet
Södertälje kommun / Förskollärarjobb / Södertälje Visa alla förskollärarjobb i Södertälje
2026-07-23
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På Hölöskolan söker vi en vikarie till fritidshemmet på Hölöskolan till 30/12 med eventuell möjlighet till förlängning. Du ska vara behörig att arbeta på fritids. Du ska även ha mycket god kunskap och gedigna erfarenheter i att bemöta och arbeta med elever med NPF. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där ni tar ansvar för och utvecklar arbetet på fritidshemmet i syfte att maximera trivsel, trygghet och lärandet för våra elever. Du ansvarar för undervisning och utveckling av denna, utvärdering samt dokumentation. På Hölöskolan är tillgänglig lärmiljö och explicit undervisning samt studiero och trygghet prioriterade utvecklingsområden och vi värnar varmt om Hölöskolans lektionsstruktur både under och efter skoldagens slut. Andra prioriterade områden är matematik och språkutvecklande arbete. Ett strukturerat kollegialt arbete drivs i kommunen men även lokalt.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare. Du tar ansvar för dina insatser och har ett starkt engagemang och ett driv att utveckla verksamheten så att alla elever får möjlighet att lyckas. Du är lösningsfokuserad och brinner för att hitta vägar framåt, även när utmaningar uppstår. Du har goda kunskaper inom svenska och matematik och du försöker arbeta för att fritidsverksamheten ska vara en förlängning av skoldagen tillsammans med lärarna. Du ser elevens svårigheter som ett ansvar för skolans lärmiljö och undervisning, inte som ett fel hos eleven, och arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö. Vi ser också att du har goda kunskaper inom NPF och kan omsätta dessa i praktiken genom tydlig struktur, anpassningar och ett relationellt förhållningssätt som skapar trygghet och studiero.
Vem är du?
Du är en tydlig ledare samtidigt som du skapar en trygg lärandemiljö för eleverna. Du är lyhörd och möter eleverna utifrån deras förutsättningar samt skapar positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare mot fritidshemmet.
Du har goda kunskaper inom svenska och matematik
Du har erfarenhet av att arbeta med grupper där behoven är varierade, NPF
Som tydlig ledare skapar du trivsel, struktur, trygghet och studiero i klassrummet.
Du har god kommunikativ förmåga med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Meriterande:
Du är behörig i eller har goda kunskaper inom textilslöjd.
Du gillar att driva projekt eller leda kollegor i utveckling.Dina personliga egenskaper
Du inspirerar, motiverar och leder.
Du tar ansvar för dina resultat.
Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du vill utvecklas och har ett inre driv och en nyfikenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: javascript:void(0)
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10009876