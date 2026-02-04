Vikarie - Barnskötare till Öppna Förskolan
2026-02-04
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Vi söker en vikarie till Öppna förskolan som kan starta tisdag vecka 9.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med barn, gärna utbildad barnskötare. Vi letar efter en vikarie under perioden v.9 - v.14. Eventuellt kan det bli aktuellt med en förlängning.
På Öppna förskolan är föräldrar välkomna med sitt barn för att leka, umgås och lära känna andra. Vi erbjuder en pedagogisk lekmiljö och aktiviteter för barn 0-6 år.
Öppna förskolan är en del av Familjecentralen. Den är öppen för alla och verksamheten är kostnadsfri.
Öppna förskolans öppettider
Vi har öppet tisdag, onsdag och torsdag klockan 09.00 - 11.30.
Klockan 10.00 sjunger vi och efter det fikar vi tillsammans.
Adressen är: Öppna förskolan, Nygatan 29, Gnesta
För anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Du arbetar tillsammans med ytterligare en personal och tillsammans skapar ni en bra miljö och en kvalitativ verksamhet. Meriterande om du kan TAKK.
Öppna förskolan är förlagd till förmiddagar och arbetstiden är 8.30-11.30 tisdag, onsdag och torsdag.
Plocka fram och plocka undan. Servera fika. Samtala med vårdnadshavare och erbjuda stimulerande aktiviteter för barnen. Delta/genomföra sångstund och samling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet att jobba med barn, gärna från förskola.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
