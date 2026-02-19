Vikariat- Försörjningsadministratör till ekonomiskt bistånd
2026-02-19
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Enheten för ekonomiskt bistånd har sin placering på Första Magasingatan 9, vår enhet består av ca 35 medarbetare med olika yrkestitlar såsom försörjningsstödshandläggare, förste försörjningsstödshandläggare och administratörer.
Rollen som försörjningsstödsadministratör är central i vår verksamhet och bidrar varje dag till att människor får det stöd de behöver. Nu söker vi en strukturerad, serviceinriktad och engagerad administratör till enheten för ekonomiskt bistånd.
Som administratör har du en betydelsefull funktion i verksamheten. Ditt arbete är varierande och anpassas efter verksamhetens behov, vilket gör rollen både dynamisk och utvecklande. Du arbetar nära våra handläggare och chefer och är ett värdefullt stöd i deras dagliga arbete. Genom att säkerställa ett professionellt och effektivt administrativt stöd skapar du goda förutsättningar för att våra handläggare ska kunna fokusera på sitt uppdrag att ge bästa möjliga service till kommunens invånare.
Du ansvarar för kvalificerade administrativa uppgifter som är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt, effektivt och rättssäkert. Med din struktur, noggrannhet och känsla för service bidrar du till kvalitet i varje led.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Registrerar och hanterar ärenden i verksamhetssystem
* Expedierar och arkiverar handlingar och akter
* Bokar möten och samordnar administrativa uppgifter
* Korrigering och rättning av felaktigheter i system och underlag
* Konterar fakturor och hanterar diarieföring
* Eftersöker ersättningar från staten
* Utför specifika administrativa uppgifter på uppdrag av handläggare
* Insortering och hantering av akter
* Arkivering enligt gällande riktlinjer
Du får en verksamhetsnära roll med varierande arbetsuppgifter som utvecklar din administrativa kompetens. Du blir en del av ett engagerat team, får inblick i socialtjänstens arbete och möjlighet att påverka arbetsprocesser samtidigt som du gör skillnad för människor i kommunen varje dag.Kvalifikationer
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära kärnverksamheten och få en viktig funktion i ett team där samarbete och kvalitet står i fokus. Du får en varierad arbetsdag med både självständigt ansvar och nära samverkan med handläggare. Tjänsten ger dig god inblick i socialtjänstens arbete och möjlighet att utveckla din administrativa kompetens i en samhällsviktig verksamhet.
Vi söker dig som har:
* Gymnasieutbildning inom natur, samhällsvetenskap, ekonomi, handel eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
* Minst två års erfarenhet av administrativt arbete
* Goda kunskaper i svenska språket i tal, skrift och läsförståelse
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av administrativt arbete inom socialtjänst eller statlig myndighet
* Har kunskap i verksamhetssystemet Treserva
* Har erfarenhet av Flexite och Officepaketet
* Har erfarenhet av fakturahantering och diarieföring
* Har påbörjat studier till socionom
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad och målmedveten, Planerar, organiserar och prioriterar arbetet. Håller deadlines och når uppsatta mål.
* Stabil och trygg, Hanterar stress konstruktivt och bibehåller lugn vid press. Skapar tillit och förtroende
* Samarbetsinriktad, Arbetar prestigelöst och fokuserar på gemensamma mål. Hittar lösningar som gynnar helheten.
* Lösningsorienterad, Identifierar problem snabbt och hittar alternativa lösningar.
* Kommunikativ, Tydlig i tal och skrift. Anpassar språk efter situation, syfte och mottagare.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna en ny kollega som vill bidra till en viktig samhällsfunktion!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
