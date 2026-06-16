Vikariat yrkeslärare Elprogrammet
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Hudiksvall Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Hudiksvall
2026-06-16
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Vi söker nu en yrkeslärare till Bromangymnasiets El- och Energiprogram. Tjänsten är ett vikariat på 50% från läsårsstart fram till höstlovet vecka 44. Ämnet du kommer att undervisa i är Installationsteknik i tre olika klasser. Du kommer att backas upp och ingå i ett arbetslag med rutinerade och engagerade yrkeslärare som finns där för dig.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Undervisa elever som går andra året på Bromangymnasiets EE-program i ämnet Installationsteknik nivå 1 och nivå 2 Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från elbranschen och vill prova på en ny utmaning. Meriterande är om du har varit handledare för elever ute på APL, eller arbetat som yrkeslärare tidigare.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
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824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Jobbnummer
9967040