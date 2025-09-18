Vikariat Webbkommunikatör
2025-09-18
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!
Tjänsten är placerad på IT- och utvecklingsavdelningen, en av de sju avdelningarna inom Styrning och stöd. Du kommer att ingå i verksamhetsområde Digitalisering, med placering på enheten Webb och produktion.
Webb och produktion stöder kommunens sektorer med produktion för olika kommunikationskanaler, grafisk formgivning, foto, film, stadstavlor, trycksaker, webbinnehåll och mycket mer.
Har du en passion för digital kommunikation och vill vara med och bidra till att göra Gävle ännu mer kommunikativt? Vi söker nu en webbkommunikatör som vill vara med och utveckla vår digitala närvaro och kommunikation. Är du en kommunikativ och kreativ person som har erfarenhet av webbkommunikation och vill vara en del av vårt team? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Som webbkommunikatör på Gävle kommun spelar du en central roll i arbetet med våra digitala kommunikationskanaler, med särskilt fokus på webbplatsen www.gavle.se,
intranätet och våra sociala medier. Det är en operativ roll där du ansvarar för att den publicerade informationen är relevant, lättillgänglig och begriplig för användarna.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Arbetar med att hantera, prioritera och fördela det dagliga flödet av inkommande ärenden
* Producera egna texter samt bearbeta och anpassa material från andra för att passa målgrupp, kanal och besökarens behov.
* Publicera och uppdatera innehåll i kommunens kommunikationskanaler.
* Delta i kommunikationsprojekt och samarbeta med andra kommunikatörer och sakkunniga inom Gävle kommun.
* Säkerställa att informationen följer lagkrav, exempelvis GDPR och tillgänglighetskrav enligt DOS-lagen.
Tjänsten är ett vikariat på ett år från tillträdet.Kvalifikationer
För att passa i rollen som webbkommunikatör hos oss söker vi dig som har:
Formella kompetenser:
* Har en högskoleutbildning inom medie- eller kommunikationsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
* Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppsanpassad kommunikation och av att skriva och anpassa texter för digitala kanaler.
* Du har erfarenhet som redaktör i Wordpress eller Sitevision.
Meriterande är:
* Kunskaper i tillgänglighet och klarspråk.
* Erfarenhet av att arbeta med kommunikation i offentlig verksamhet.
Dina personliga kompetenser:
Strukturerad: Du arbetar metodiskt och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera. Du håller deadlines och kan hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa helhetsperspektivet.
Samarbetsorienterad: Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Du ser styrkan i samarbete och är lyhörd för andras idéer, samtidigt som du är drivande för att nå gemensamma mål.
Kommunikativ: Du uttrycker dig tydligt i både i tal och skrift. Du kan anpassa ditt språk och budskap utifrån målgrupp och situation samt har en god förmåga att förklara komplexa saker på ett enkelt och begripligt sätt.
Flexibel: Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö och ser möjligheter i nya arbetssätt. Du har lätt för att ställa om, testa nya lösningar och hitta vägar framåt även när förutsättningarna snabbt ändras.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
