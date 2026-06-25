Vikariat vuxenpedagog
Essunga kommun / Behandlingsassistentjobb / Essunga Visa alla behandlingsassistentjobb i Essunga
2026-06-25
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Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Vikarierande Vuxenpedagog till Öppenvården.
Tjänsten beräknas pågå i cirka sex månader med möjlighet till förlängning. Här får du chansen att arbeta i en verksamhet där samarbete, utveckling och individens behov står i centrum. På Öppenvården möts du av ett positivt och stödjande arbetsklimat där vi kontinuerligt metodstödjer varandra och skapar utrymme för gemensam reflektion, oavsett om vi arbetar med barn eller vuxna. Det ger dig goda möjligheter att både fördjupa och bredda din kompetens inom socialtjänstens olika ansvarsområden.
Öppenvården är socialtjänstens utförarenhet och erbjuder en bred palett av insatser, bland annat inom barn och familj, föräldrastöd, social utsatthet, våld i nära relationer och boenderelaterade frågor. Vårt arbete utgår alltid från individens behov och bygger på nära samverkan mellan olika yrkeskompetenser, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar för varje klient. Tillsammans med den enskilde upprättar vi genomförandeplaner som blir vägledande i det fortsatta arbetet mot gemensamt uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande vuxenpedagog är du en viktig länk mellan socialsekreterare och den enskilde och bidrar till struktur och kontinuitet i stödet. Du arbetar nära vuxna med olika utmaningar i vardagen, exempelvis psykisk ohälsa, beroendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser eller svårigheter kring bostadssituationen. Stödet är både praktiskt och pedagogiskt och du arbetar motiverande för att stärka individens egna förmågor och främja en hållbar förändring. I uppdraget ingår samverkan med aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt hälso- och sjukvården.
Arbetet utgår från individens behov och sker där det ger bäst effekt, exempelvis i samtalsrum, i hemmet eller i kontakt med andra myndigheter. Du ansvarar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner utifrån biståndsbeslut enligt SoL, vilket är centralt för att kvalitetssäkra, följa upp och utvärdera insatserna. Du har en nära dialog med socialsekreterare på myndighet där ni tillsammans säkerställer att insatserna uppfyller kraven enligt den nya socialtjänstlagen och skapar bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Erfarenhet av arbete med socialt utsatta grupper, psykisk ohälsa, NPF och beroendeproblematik är meriterande. Du har god pedagogisk förmåga, arbetar strukturerat och flexibelt och trivs i ett motiverande och lösningsfokuserat arbetssätt.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska samt har god datavana då arbetet innefattar social dokumentation. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av MI (motiverande intervju), ÅP (återfallsprevention) och HAP (haschavvänjningsprogram).
B-körkort är ett krav. Rekrytering sker löpande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga Kommun
(org.nr 212000-2916), http://www.essunga.se
Sturegatan 4 (visa karta
)
465 82 NOSSEBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Sektor, Område individ och familj, Öppenvård Kontakt
Thomas Strand thomas.strand@essunga.se 0512-57000 Jobbnummer
9979417